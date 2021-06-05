В Харькове 16-летний слепой подросток собрал бандуру (видео)

На создание инструмента, по словам Богдана, ушло три года. Струны и их держатели сделаны из особых материалов, чтобы он мог различать струны под солнцем.

16-летний харьковчанин Богдан Устиянский собрал бандуру. Об этом сообщает телеканал "Дом".

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Подросток не видит с рождения, что не помешало ему собрать бандуру. Как рассказал Богдан Устиянский журналистам, на создание инструмента у него ушло три года. В этом деле ему помогал профессиональный бандурист Назар Божинский, с которым парень познакомился в специализированном учебновоспитательном комплексе для слабовидящих.

Бандуру изготовили из двух видов дерева: нижнюю часть из ивы, а верхнюю — из клена. В ходе работы подросток даже не замечал травм, которые он получал в ходе вырезания, шлифовки и оттачивания деталей инструмента.

Богдан, как сообщают журналисты, имеет остаточное зрение. Он видит лишь тени предметов. Поэтому его наставник выбрал струны из бронзы, а держатели для них — из латуни, чтобы они блестели на солнце. Так парень их может различать под лучами солнца. Дизайн музыкального инструмента тоже получился необычным. Наконечник вырезали из дерева в форме головы сокола с золотым клювом. По словам парня, он может видеть его под лучами солнца.

Теперь Назар Божинский будет учить своего подопечного игре на бандуре. По его словам, он долго искал ученика, которому бы мог передать свои знания. Богдан стал тем, кому он передаст их.

"Кобзарство — это всё же профессия для незрячих и слабовидящих людей. Из-за того, что после советских времён кобзарей осталось очень мало, пришлось как-то восстанавливать, и много зрячих приняли это в свои руки. Но постепенно всё же надо вернуть это тем, кто действительно может сделать лучше. Богдан первый, кто восстановил это в ХХІ веке", — говорит бандурист.

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Напомним, в марте 2019 года во Львове 407 бандуристов установили новый рекорд Украины по одновременной игре одной композиции.

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