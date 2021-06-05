У Харкові 16-річний сліпий підліток зібрав бандуру (відео)

На створення інструменту, як стверджує Богдан, пішло три роки. Струни і їх тримачі зроблені з особливих матеріалів, щоб він міг розрізняти струни під сонцем.

16-річний харків'янин Богдан Устіянскій зібрав бандуру. Про це повідомляє телеканал "Дім".

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Підліток не бачить з народження, що не завадило йому зібрати бандуру. Як розповів Богдан Устіянскій журналістам, на створення інструменту у нього пішло три роки. У цій справі йому допомагав професійний бандурист Назар Божинський, з яким хлопець познайомився в спеціалізованому навчально-виховному комплексі для людей з вадами зору.

Бандуру виготовили з двох видів дерева: нижню частину з верби, а верхню — з клена. В ході роботи підліток навіть не помічав травм, які він отримував під час вирізання, шліфування і відточування деталей інструменту.

Богдан, як повідомляють журналісти, має залишковий зір. Він бачить лише тіні предметів. Тому його наставник вибрав струни з бронзи, а тримачі для них — з латуні, щоб вони блищали на сонці. Так хлопець їх може розрізняти під променями сонця. Дизайн музичного інструменту теж вийшов незвичайним. Наконечник вирізали з дерева у формі голови сокола з золотим дзьобом. За словами хлопця, він може бачити його під променями сонця.

Тепер Назар Божинський буде вчити свого підопічного грі на бандурі. За його словами, він довго шукав учня, якому б міг передати свої знання. Богдан став тим, кому він передасть їх.

"Кобзарство — це все ж професія для незрячих і слабозорих людей. Через те, що після радянських часів кобзарів залишилося дуже мало, довелося якось відновлювати, і багато зрячих взяли це у свої руки. Але поступово все ж треба повернути це тим, хто дійсно може зробити краще. Богдан перший, хто відновив це в XXI столітті ", — говорить бандурист.

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Нагадаємо, в березні 2019 року у Львові 407 бандуристів встановили новий рекорд України з одночасної гри однієї композиції.

Відзначимо, що в Китаї сліпий 46-річний альпініст підкорив Еверест. Це перший подібний випадок в історії.