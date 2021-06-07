В Виннице хасидам отказали в обслуживании в картинг-клубе

Причиной отказа названо то, что потенциальные клиенты не могли пройти инструктаж на украинском языке, однако один из раввинов был готов выступать переводчиком.

Вечером 6 июня около 30 учеников иешивы (школы раввинов), которые находятся с паломническим визитом в Украине, не стали обслуживать в картинг-клубе "GT", сообщили в Объединенной еврейской общине Украины (ОЕОУ).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Причиной отказа стало то, что ученики (они граждане Израиля и США) не владеют украинским языком, поэтому нельзя провести их инструктаж.

Раввин Винницы Шауль Горовиц готов был выступить переводчиком, но ему было отказано. Ранее этот картинг уже обслуживал хасидских детей.

В сообщении ОЕОУ говорится, что клуб не смог предоставить каких-либо правил или должностных инструкций, в которых говорится о запрете инструктажа через переводчика.

В организации считают, что произошла дискриминация по национальному и религиозному признаку.

Горовиц вызвал полицию и написал заявление по ст. 161 УК (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам).

Напомним, подростки, на вид которым около 14 лет, в Умани бросали с 9-го этажа камни в прохожих хасидов.

На празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году Украина будет пускать только вакцинированных хасидов. Об этом сказал глава МВД Арсен Аваков во время разговора с израильским коллегой.