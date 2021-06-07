У Вінниці хасидам відмовили в обслуговуванні у картинг-клубі

Причиною відмови названо те, що потенційні клієнти не могли пройти інструктаж українською мовою, проте один з рабинів був готовий виступати перекладачем.

Увечері 6 червня близько 30 учнів єшиви (школи рабинів), які знаходяться з паломницьким візитом в Україні, не стали обслуговувати в картинг-клубі "GT", повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України (ОЄГУ).

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Причиною відмови стало те, що учні (вони громадяни Ізраїлю і США) не володіють українською мовою, тому не можна провести їх інструктаж.

Рабин Вінниці Шауль Горовіц готовий був виступити перекладачем, але йому відмовили. Раніше цей картинг вже обслуговував хасидських дітей.

У повідомленні ОЄОУ йдеться, що клуб не зміг надати жодних правил або посадових інструкцій, в яких йдеться про заборону інструктажу через перекладача.

В організації вважають, що сталася дискримінація за національною і релігійною ознакою.

Горовіц викликав поліцію і написав заяву за ст. 161 КК (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань і за іншими ознаками).

Нагадаємо, підлітки, на вигляд яким близько 14 років, в Умані кидали з 9-го поверху каміння у перехожих хасидів.

На святкування Рош ха-Шана в Умані цього року Україна буде пускати тільки вакцинованих хасидів. Про це сказав глава МВС Арсен Аваков під час розмови з ізраїльським колегою.