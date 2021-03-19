На празднование Еврейского Нового года в Умани пустят только вакцинированных хасидов, - Аваков

В МВД сообщили, что условием празднования будет нормализация ситуации с коронавирусом в Украине и вакцинация прибывших.

На празднование Рош га-Шана в Умани Украина будет пускать только вакцинированных хасидов. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков во время разговора с израильским коллегой Арие Дери, передает пресс-служба ведомства.

Аваков и Дери согласились, что условием празднования будет нормализация ситуации с коронавирусом в Украине и вакцинация прибывших.

"Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19", — сказал Аваков.

Напомним, в 2020 году правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину. Из-за сложной эпидемической ситуации в регионе, власти Умани и Черкасской области выступали против приезда хасидов. Они просили правительство принять соответствующий запрет. О запрете ходатайствовали и власти Израиля.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

Тогда хасиды решили попасть в Украину через Беларусь, но их не пускали украинские пограничники. На границе Беларуси и Украины застряли тысячи хасидов. Фокус разбирался, как Рош ха-Шана проходил в условиях пандемии.