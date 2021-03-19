На святкування Єврейського Нового року в Умані пустять тільки вакцинованих хасидів, — Аваков

У МВС повідомили, що умовою святкування буде нормалізація ситуації з коронавірусом в Україні і вакцинація прибулих.

На святкування Рош га-Шана в Умані Україна буде пускати тільки вакцинованих хасидів. Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков під час розмови з ізраїльським колегою Аріє Дері, передає пресслужба відомства.

Аваков і Дері погодилися, що умовою святкування буде нормалізація ситуації з коронавірусом в Україні і вакцинація прибулих.

"У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Ніяких перешкод немає, якщо в прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19", — сказав Аваков.

Нагадаємо, що у 2020 році уряд заборонив в'їзд іноземців в Україну з 28 серпня. Паломники під виключення з цієї заборони не потрапляють.

Чекаючи цієї заборони, хасиди почали заздалегідь приїжджати в Україну. Через складну епідемічну ситуацію в регіоні, влада Умані та Черкаської області виступала проти приїзду хасидів. Вони просили уряд ухвалити відповідну заборону. Про заборону клопотала і влада Ізраїлю.

У ніч на 28 серпня жителі Умані намагалися не пустити хасидів, які встигли приїхати в Україну, у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана. А потім викликали поліцію.

Тоді хасиди вирішили потрапити в Україну через Білорусь, але їх не пускали українські прикордонники. На кордоні України та Білорусі застрягли тисячі хасидів. Фокус розбирався, як Рош ха-Шана проходив в умовах пандемії.