Лукашенко лишили звания почетного доктора в КНУ им. Шевченко

Решение было принято почти единогласно. В этом звании Лукашенко пробыл более 11 лет, получив его во времена президентства Виктора Ющенко.

Александр Лукашенко был лишен звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко решением ученого совета.

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Об этом в своем Facebook сообщила одна из членов Ученого совета КНУ имени Тараса Шевченко Мария Горбань.

Она опубликовала в микроблоге результаты голосования — за лишение президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора КНУ проголосовали 53 члена совета. Один выступил против, а еще один воздержался в ходе голосования.

Отметим, что Александр Лукашенко был почетным доктором КНУ имени Тараса Шевченко более 11 лет, и оставался им даже после того, как в Беларуси начались политические репрессии против представителей оппозиции, которые оспаривали результаты президентских выборов 2020 года. Звание почетного доктора Лукашенко получил во время президентства Виктора Ющенко.

В комментарии Громадське проректор КНУ по связям с общественностью Елена Добржанская объяснила, что для лишения Лукашенко звания почетного доктора Ученый совет внес изменения в порядок его присуждения. По ее словам, раньше такого механизма не существовало.

Согласно новым правилам, Ученый совет может лишать такого звания, если за это проголосуют как минимум две трети его членов. Более того, было принято решение, что в будущем политических деятелей не смогут назначать почетными докторами университета.

Ранее Фокус сообщал, что Украина пригрозила Беларуси новыми санкциями после слов Александра Лукашенко о полетах в Крым. В МИД заявили, что если хоть один белорусский самолет "Белавиа" окажется на территории аннексированного полуострова, то Украина введет новый пакет санкций.

Также Фокус рассказывал, что Александр Лукашенко пригласил боевиков "ЛНР" в Минск для допроса Протасевича. По словам президента Беларуси, Протасевич во время задержания утверждал, что ему "грозит смертная казнь" именно из-за того, что боевики ему "могут предъявить обвинения".