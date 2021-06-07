Лукашенка позбавили звання почесного доктора в КНУ ім. Шевченка

Рішення було прийнято майже одноголосно. У цьому званні Лукашенко пробув понад 11 років, отримавши його за часів президентства Віктора Ющенка.

Олександр Лукашенко був позбавлений звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка рішенням вченої ради.

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Про це у своєму Facebook повідомила одна з членів Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка Марія Горбань.

Вона опублікувала в мікроблозі результати голосування — за позбавлення президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора КНУ проголосували 53 члени ради. Один виступив проти, а ще один утримався під час голосування.

Зазначимо, що Олександр Лукашенко був почесним доктором КНУ імені Тараса Шевченка понад 11 років, і залишався ним навіть після того, як у Білорусі почалися політичні репресії проти представників опозиції, які оскаржували результати президентських виборів 2020 року. Звання почесного доктора Лукашенко отримав під час президентства Віктора Ющенка.

У коментарі Громадське проректор КНУ зі зв'язків з громадськістю Олена Добржанська пояснила, що для позбавлення Лукашенка звання почесного доктора Вчена рада внесла зміни в порядок його присудження. За її словами, раніше такого механізму не існувало.

Згідно з новими правилами, Вчена рада може позбавляти такого звання, якщо за це проголосують як мінімум дві третини її членів. Більше того, було прийнято рішення, що в майбутньому політичних діячів не зможуть призначати почесними докторами університету.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна пригрозила Білорусі новими санкціями після слів Олександра Лукашенка про польоти до Криму. У МЗС заявили, що якщо хоч один білоруський літак "Белавіа" опиниться на території окупованого півострова, то Україна введе новий пакет санкцій.

Також Фокус розповідав, що Олександр Лукашенко запросив бойовиків "ЛНР" у Мінськ для допиту Протасевича. За словами президента Білорусі, Протасевич під час затримання стверджував, що йому "загрожує смертна кара" саме через те, що бойовики йому "можуть пред'явити звинувачення".