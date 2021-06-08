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Статистика коронавируса в Украине на 8 июня: умерли 118 человек, в Киеве — 700 заболевших

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Коронавирус, больница
Фото: УП | Врач с коронавирусным пациентом в украинской больнице

По сравнению с понедельником количество заболевших увеличилось примерно в два раза, при этом Киев обогнал другие регионы в десятки раз.

Состоянием на 8 июня в Украине зафиксировали 1602 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Статистику во вторник опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения. 

За сутки в Украине:

  • госпитализировали — 483 человека;
  • летальных случаев — 118;
  • выздоровели — 6751 человек;
  • вакцинировались — 48 161 человек.

Среди заболевших выделили 95 детей и 94 медработника. Всего за сутки протестировали на коронавирус 57 556 человек: методом ПЦР — 33355 человек, методом ИФА — 10821 человек, экспресс-тестами — 13380 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2216654 лица;
  • выздоровели — 2101722 лица;
  • летальных исходов — 51 333;
  • провели ПЦР-тестов — 10380233;
  • вакцинировали — 1 436 285 человек.

Среди вакцинированных 1 284 143 человека получили 1 дозу, а 152 142 человека получили 2 дозы и полностью иммунизированы, при этом двое получили по дозе за границей.

Статистика, коронавирус, Минздрав
Статистика коронавируса от Минздрава на 8 июня
Фото: Минздрав

За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания подтвердили в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Статистика заболевших по регионам за сутки:

  • Киев — 700 случаев;
  • Винницкая — 24 случая;
  • Волынская — 26 случаев;
  • Днепропетровская — 60 случаев;
  • Донецкая — 73 случая;
  • Житомирская — 11 случаев; 
  • Закарпатская — 14 случаев;
  • Запорожская — 92 случая;
  • Ивано-Франковская — 12 случаев;
  • Киевская — 79 случаев;
  • Кировоградская — 5 случаев;
  • Луганская — 24 случая;
  • Львовская — 59 случаев;
  • Николаевская — 65 случаев;
  • Одесская — 27 случаев;
  • Полтавская — 59 случаев;
  • Ровенская — 55 случаев;
  • Сумская — 18 случаев; 
  • Тернопольская — 14 случаев;
  • Харьковская — 66 случаев;
  • Херсонская — 15 случаев;
  • Хмельницкая — 33 случая;
  • Черкасская — 40 случаев;
  • Черновицкая — 23 случая;
  • Черниговская — 8 случаев.

У Минздрава нет данных о ситуации с заболеваемостью во временно оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. 

По состоянию на 7 июня по всей Украине было заполнено 13,36% коек для коронавирусных больных — 9 540 из 71 431 подготовленных. За сутки выписали 389 пациентов, на 247 человек меньше, чем накануне. 