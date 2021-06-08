Статистика коронавируса в Украине на 8 июня: умерли 118 человек, в Киеве — 700 заболевших

По сравнению с понедельником количество заболевших увеличилось примерно в два раза, при этом Киев обогнал другие регионы в десятки раз.

Состоянием на 8 июня в Украине зафиксировали 1602 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Статистику во вторник опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За сутки в Украине:

госпитализировали — 483 человека;

летальных случаев — 118;

выздоровели — 6751 человек;

вакцинировались — 48 161 человек.

Среди заболевших выделили 95 детей и 94 медработника. Всего за сутки протестировали на коронавирус 57 556 человек: методом ПЦР — 33355 человек, методом ИФА — 10821 человек, экспресс-тестами — 13380 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2216654 лица;

выздоровели — 2101722 лица;

летальных исходов — 51 333;

провели ПЦР-тестов — 10380233;

вакцинировали — 1 436 285 человек.

Среди вакцинированных 1 284 143 человека получили 1 дозу, а 152 142 человека получили 2 дозы и полностью иммунизированы, при этом двое получили по дозе за границей.

[ + – ] Статистика коронавируса от Минздрава на 8 июня Фото: Минздрав

За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания подтвердили в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Статистика заболевших по регионам за сутки:

Киев — 700 случаев;

Винницкая — 24 случая;

Волынская — 26 случаев;

Днепропетровская — 60 случаев;

Донецкая — 73 случая;

Житомирская — 11 случаев;

Закарпатская — 14 случаев;

Запорожская — 92 случая;

Ивано-Франковская — 12 случаев;

Киевская — 79 случаев;

Кировоградская — 5 случаев;

Луганская — 24 случая;

Львовская — 59 случаев;

Николаевская — 65 случаев;

Одесская — 27 случаев;

Полтавская — 59 случаев;

Ровенская — 55 случаев;

Сумская — 18 случаев;

Тернопольская — 14 случаев;

Харьковская — 66 случаев;

Херсонская — 15 случаев;

Хмельницкая — 33 случая;

Черкасская — 40 случаев;

Черновицкая — 23 случая;

Черниговская — 8 случаев.

У Минздрава нет данных о ситуации с заболеваемостью во временно оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.

По состоянию на 7 июня по всей Украине было заполнено 13,36% коек для коронавирусных больных — 9 540 из 71 431 подготовленных. За сутки выписали 389 пациентов, на 247 человек меньше, чем накануне.