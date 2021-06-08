Статистика коронавируса в Украине на 8 июня: умерли 118 человек, в Киеве — 700 заболевших
По сравнению с понедельником количество заболевших увеличилось примерно в два раза, при этом Киев обогнал другие регионы в десятки раз.
Состоянием на 8 июня в Украине зафиксировали 1602 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Статистику во вторник опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.
За сутки в Украине:
- госпитализировали — 483 человека;
- летальных случаев — 118;
- выздоровели — 6751 человек;
- вакцинировались — 48 161 человек.
Среди заболевших выделили 95 детей и 94 медработника. Всего за сутки протестировали на коронавирус 57 556 человек: методом ПЦР — 33355 человек, методом ИФА — 10821 человек, экспресс-тестами — 13380 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2216654 лица;
- выздоровели — 2101722 лица;
- летальных исходов — 51 333;
- провели ПЦР-тестов — 10380233;
- вакцинировали — 1 436 285 человек.
Среди вакцинированных 1 284 143 человека получили 1 дозу, а 152 142 человека получили 2 дозы и полностью иммунизированы, при этом двое получили по дозе за границей.
За прошедшие сутки больше всего случаев заболевания подтвердили в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.
Статистика заболевших по регионам за сутки:
- Киев — 700 случаев;
- Винницкая — 24 случая;
- Волынская — 26 случаев;
- Днепропетровская — 60 случаев;
- Донецкая — 73 случая;
- Житомирская — 11 случаев;
- Закарпатская — 14 случаев;
- Запорожская — 92 случая;
- Ивано-Франковская — 12 случаев;
- Киевская — 79 случаев;
- Кировоградская — 5 случаев;
- Луганская — 24 случая;
- Львовская — 59 случаев;
- Николаевская — 65 случаев;
- Одесская — 27 случаев;
- Полтавская — 59 случаев;
- Ровенская — 55 случаев;
- Сумская — 18 случаев;
- Тернопольская — 14 случаев;
- Харьковская — 66 случаев;
- Херсонская — 15 случаев;
- Хмельницкая — 33 случая;
- Черкасская — 40 случаев;
- Черновицкая — 23 случая;
- Черниговская — 8 случаев.
У Минздрава нет данных о ситуации с заболеваемостью во временно оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.
По состоянию на 7 июня по всей Украине было заполнено 13,36% коек для коронавирусных больных — 9 540 из 71 431 подготовленных. За сутки выписали 389 пациентов, на 247 человек меньше, чем накануне.