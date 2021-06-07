Коронавирус в Украине: за 7 июня госпитализировали 482 человека

За сутки количество занятых коек для COVID-пациентов увеличилось на 56. Больше всего госпитализаций — в Киеве и Днепропетровской области.

По состоянию на вечер 7 июня по Украине заняты 9 540 из 71 431 доступных мест для пациентов с подозрением или подтвержденных диагнозом COVID-19 (13,36% от общего количества). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

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Вечером 6 июня по стране были заняты 9 484 из 71 756 (13,22%). Из этого следует, что за сутки количество заполненных мест для COVID-пациентов по стране увеличилось на 56.

За 7 июня с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине госпитализировали 482 человека, что на 120 меньше, чем накануне (602).

Выписали же из больниц за сегодня 389 COVID-пациентов, что на 247 меньше, чем сутками ранее (636).

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 7 июня:

г. Киев — 45 случаев;

Днепропетровская область — 42;

Харьковская область — 37;

Одесская область — 36;

Житомирская область — 32.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 7 июня:

Ровенская область — 72 человека;

Донецкая область — 54;

Харьковская и Ивано-Франковская области — по 22;

Житомирская и Винницкая области — по 21;

Днепропетровская область — 20.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 7 июня:

Харьковская область — 21,33%;

Донецкая область — 21,28%;

Сумская область — 17,28%;

Одесская область — 16,83%;

Луганская область — 16,82%.

Всего же по состоянию на вечер 7 июня в Украине заняты 13,11% "кислородных" койко-мест для COVID-пациентов (сутками ранее было 12,87%).

Отметим, за вчера, 6 июня, по стране зафиксировали 535 новых случаев заражения COVID-19, среди которых — 30 детей и 61 медработник. За сутки умерло 33 человека.

Напомним, с 1 июля в Украине хотят запустить COVID-паспорта. В Кабинете министров отметили, что запуск сертификатов вакцинации в Украине планируют синхронизировать с аналогичными процессами в ЕС.