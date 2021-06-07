Коронавірус в Україні: за 7 червня госпіталізували 482 людини

За добу кількість зайнятих ліжок для COVID-пацієнтів збільшилася на 56. Найбільше госпіталізацій — у Києві та Дніпропетровській області.

Станом на вечір 7 червня по Україні зайняті 9 540 з 71 431 доступних місць для пацієнтів з підозрою або підтверджених діагнозом COVID-19 (13,36% від загальної кількості). Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Увечері 6 червня по країні були зайняті 9 484 з 71 756 (13,22%). З цього випливає, що за добу кількість заповнених місць для COVID-пацієнтів по країні збільшилася на 56.

За 7 червня з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні госпіталізували 482 людини, що на 120 менше, ніж напередодні (602).

Виписали ж з лікарень за сьогодні 389 COVID-пацієнтів, що на 247 менше, ніж добою раніше (636).

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 7 червня:

м Київ — 45 випадків;

Дніпропетровська область — 42;

Харківська область — 37;

Одеська область — 36;

Житомирська область — 32.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 7 червня:

Рівненська область — 72 людини;

Донецька область — 54;

Харківська та Івано-Франківська області — по 22;

Житомирська і Вінницька області — по 21;

Дніпропетровська область — 20.

Лідери серед регіонів по завантаженості "кисневих" ліжок на 7 червня:

Харківська область — 21,33%;

Донецька область — 21,28%;

Сумська область — 17,28%;

Одеська область — 16,83%;

Луганська область — 16,82%.

Усього ж станом на вечір 7 червня в Україні зайняті 13,11% "кисневих" ліжкомісць для COVID-пацієнтів (добою раніше було 12,87%).

Зазначимо, за вчора, 6 червня, по країні зафіксували 535 нових випадків зараження COVID-19, серед яких — 30 дітей і 61 медпрацівник. За добу померло 33 людини.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні хочуть запустити COVID-паспорти. У Кабінеті міністрів зазначили, що запуск сертифікатів вакцинації в Україні планують синхронізувати з аналогічними процесами в ЄС.