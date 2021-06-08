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Статистика коронавірусу в Україні на 8 червня: померли 118 осіб, у Києві — 700 хворих

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Коронавірус, лікарня
Фото: УП | Лікар з коронавірусним пацієнтом в українській лікарні

Порівняно з понеділком кількість хворих збільшилася приблизно у два рази, при цьому Київ обігнав інші регіони в десятки разів.

Станом на 8 червня в Україні зафіксували 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу. Статистику у вівторок опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За добу в Україні:

  • госпіталізували — 483 людини;
  • летальних випадків — 118;
  • одужали — 6751 осіб;
  • вакцинувалися — 48 161 особа.

Серед захворілих виділили 95 дітей і 94 медпрацівників. Усього за добу протестували на коронавірус 57 556 осіб: методом ПЦР — 33355 осіб, методом ІФА — 10821 особу, експрес-тестами — 13380 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2216654 особи;
  • одужали — 2101722 особи;
  • летальних випадків — 51 333;
  • провели ПЦР-тестів — 10380233;
  • вакцинували — 1 436 285 осіб.

Серед вакцинованих 1 284 143 особи отримали 1 дозу, а 152 142 особи отримали 2 дози і повністю імунізовані, при цьому двоє отримали по дозі за кордоном.

Статистика, коронавірус, МОЗ
Статистика коронавірусу від МОЗ на 8 червня
Фото: Минздрав

Упродовж минулої доби найбільше випадків захворювання підтвердили в Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) і Харківській (66) областях.

Статистика хворих по регіонах за добу:

  • Київ — 700 випадків;
  • Вінницька — 24 випадки;
  • Волинська — 26 випадків;
  • Дніпропетровська — 60 випадків;
  • Донецька — 73 випадки;
  • Житомирська — 11 випадків;
  • Закарпатська — 14 випадків;
  • Запорізька — 92 випадки;
  • Івано-Франківська — 12 випадків;
  • Київська — 79 випадків;
  • Кіровоградська — 5 випадків;
  • Луганська — 24 випадки;
  • Львівська — 59 випадків;
  • Миколаївська — 65 випадків;
  • Одеська — 27 випадків;
  • Полтавська — 59 випадків;
  • Рівненська — 55 випадків;
  • Сумська — 18 випадків;
  • Тернопільська — 14 випадків;
  • Харківська — 66 випадків;
  • Херсонська — 15 випадків;
  • Хмельницька — 33 випадки;
  • Черкаська — 40 випадків;
  • Чернівецька — 23 випадки;
  • Чернігівська — 8 випадків.

У МОЗ немає даних про ситуацію із захворюваністю в тимчасово окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

Станом на 7 червня по всій Україні було заповнено 13,36% ліжок для коронавірусних хворих — 9 540 з 71 431 підготовлених. За добу виписали 389 пацієнтів, на 247 осіб менше, ніж напередодні.