Статистика коронавірусу в Україні на 8 червня: померли 118 осіб, у Києві — 700 хворих

Порівняно з понеділком кількість хворих збільшилася приблизно у два рази, при цьому Київ обігнав інші регіони в десятки разів.

Станом на 8 червня в Україні зафіксували 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу. Статистику у вівторок опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За добу в Україні:

госпіталізували — 483 людини;

летальних випадків — 118;

одужали — 6751 осіб;

вакцинувалися — 48 161 особа.

Серед захворілих виділили 95 дітей і 94 медпрацівників. Усього за добу протестували на коронавірус 57 556 осіб: методом ПЦР — 33355 осіб, методом ІФА — 10821 особу, експрес-тестами — 13380 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2216654 особи;

одужали — 2101722 особи;

летальних випадків — 51 333;

провели ПЦР-тестів — 10380233;

вакцинували — 1 436 285 осіб.

Серед вакцинованих 1 284 143 особи отримали 1 дозу, а 152 142 особи отримали 2 дози і повністю імунізовані, при цьому двоє отримали по дозі за кордоном.

[ + – ] Статистика коронавірусу від МОЗ на 8 червня Фото: Минздрав

Упродовж минулої доби найбільше випадків захворювання підтвердили в Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) і Харківській (66) областях.

Статистика хворих по регіонах за добу:

Київ — 700 випадків;

Вінницька — 24 випадки;

Волинська — 26 випадків;

Дніпропетровська — 60 випадків;

Донецька — 73 випадки;

Житомирська — 11 випадків;

Закарпатська — 14 випадків;

Запорізька — 92 випадки;

Івано-Франківська — 12 випадків;

Київська — 79 випадків;

Кіровоградська — 5 випадків;

Луганська — 24 випадки;

Львівська — 59 випадків;

Миколаївська — 65 випадків;

Одеська — 27 випадків;

Полтавська — 59 випадків;

Рівненська — 55 випадків;

Сумська — 18 випадків;

Тернопільська — 14 випадків;

Харківська — 66 випадків;

Херсонська — 15 випадків;

Хмельницька — 33 випадки;

Черкаська — 40 випадків;

Чернівецька — 23 випадки;

Чернігівська — 8 випадків.

У МОЗ немає даних про ситуацію із захворюваністю в тимчасово окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, а також у Криму.

Станом на 7 червня по всій Україні було заповнено 13,36% ліжок для коронавірусних хворих — 9 540 з 71 431 підготовлених. За добу виписали 389 пацієнтів, на 247 осіб менше, ніж напередодні.