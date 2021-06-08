Статистика коронавірусу в Україні на 8 червня: померли 118 осіб, у Києві — 700 хворих
Порівняно з понеділком кількість хворих збільшилася приблизно у два рази, при цьому Київ обігнав інші регіони в десятки разів.
Станом на 8 червня в Україні зафіксували 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу. Статистику у вівторок опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За добу в Україні:
- госпіталізували — 483 людини;
- летальних випадків — 118;
- одужали — 6751 осіб;
- вакцинувалися — 48 161 особа.
Серед захворілих виділили 95 дітей і 94 медпрацівників. Усього за добу протестували на коронавірус 57 556 осіб: методом ПЦР — 33355 осіб, методом ІФА — 10821 особу, експрес-тестами — 13380 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2216654 особи;
- одужали — 2101722 особи;
- летальних випадків — 51 333;
- провели ПЦР-тестів — 10380233;
- вакцинували — 1 436 285 осіб.
Серед вакцинованих 1 284 143 особи отримали 1 дозу, а 152 142 особи отримали 2 дози і повністю імунізовані, при цьому двоє отримали по дозі за кордоном.
Упродовж минулої доби найбільше випадків захворювання підтвердили в Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) і Харківській (66) областях.
Статистика хворих по регіонах за добу:
- Київ — 700 випадків;
- Вінницька — 24 випадки;
- Волинська — 26 випадків;
- Дніпропетровська — 60 випадків;
- Донецька — 73 випадки;
- Житомирська — 11 випадків;
- Закарпатська — 14 випадків;
- Запорізька — 92 випадки;
- Івано-Франківська — 12 випадків;
- Київська — 79 випадків;
- Кіровоградська — 5 випадків;
- Луганська — 24 випадки;
- Львівська — 59 випадків;
- Миколаївська — 65 випадків;
- Одеська — 27 випадків;
- Полтавська — 59 випадків;
- Рівненська — 55 випадків;
- Сумська — 18 випадків;
- Тернопільська — 14 випадків;
- Харківська — 66 випадків;
- Херсонська — 15 випадків;
- Хмельницька — 33 випадки;
- Черкаська — 40 випадків;
- Чернівецька — 23 випадки;
- Чернігівська — 8 випадків.
У МОЗ немає даних про ситуацію із захворюваністю в тимчасово окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, а також у Криму.
Станом на 7 червня по всій Україні було заповнено 13,36% ліжок для коронавірусних хворих — 9 540 з 71 431 підготовлених. За добу виписали 389 пацієнтів, на 247 осіб менше, ніж напередодні.