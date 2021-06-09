На киевскую художницу Евгению Моляр напал депутат от "Батькивщины" из-за скульптуры Шадра

Художница пыталась договориться о временной передаче скульптуры "Булыжник – оружие пролетариата" на выставку.

У киевской художницы Евгении Моляр произошел конфликт с депутатом Киевского облсовета от партии "Батькивщина" из-за скульптуры "Булыжник – оружие пролетариата". Об этом художница рассказала на своей странице в Facebook.

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Моляр рассказала, что искала скульптуру для временного экспонирования на выставке. Ранее бронзовая копия статуи, созданной Иваном Шадром в 1927 году из гипса и в 1947 году отлитой в бронзе, стояла на Щекавицкой площади на Подоле. В октябре 2016 года памятник был демонтирован и в райдаминистрации сообщили, что он находится на хранении балансодержателей, пока его не передадут в Музей тоталитаризма.

[ + – ] Скульптура "Булыжник – оружие пролетариата" до демонтажа [ + – ] Место, где стояла скульптура

Евгения Моляр отправилась на КП СЗН Подольского района, где, по имеющейся у нее информации, хранилась скульптура: "стояла на крыльце". Но сотрудники сообщили, что хоть "Булыжник – оружие пролетариата" и пребывает у них на балансе, но они скульптуру отдали в музей, но не помнят в какой.

Художница, продолжая поиски, поехала на Нивки, где на улице Януша Корчака, 60 находится частное собрание советских артефактов. Там и произошел конфликт.

[ + – ] Художница Евгения Моляр Фото: Соцсети

"Я позвонила в звонок на воротах огромного дома, оттуда вышла женщина, я спросила ее про эту скульптуру, она пошла звать владельца. Через мгновение выскочил рассвирепевший владелец и начал кричать: "Пошла вон!". Я попыталась ему объяснить, что хочу договориться о временном экспонировании "Пролетария". Конечно, он ничего не слушал, и когда я достала из кармана телефон, он бросился ко мне со словами "Ты не будешь здесь ничего снимать!" — рассказала художница.

[ + – ] дом депутата Игоря Левитаса Фото: Facebook Евгении Моляр [ + – ] Скульптура во дворе Фото: Олексій Васильченко / Facebook

По словам Моляр, агрессивный мужчина кричал про частную собственность, однако когда она проверила по кадастру, оказалось, что земля, где он устроил экспозицию советских артефактов, находится в коммунальной собственности.

По словам Евгении Моляр агрессивный мужчина пытался забрать у нее телефон, выкручивал руки и повалил на скамейку.

"На все мои попытки что-то объяснить он кричал "Ты что, патриотка?", "Я воевал!". Ты вообще знаешь, кто я?! В конце концов я начала звать на помощь", – рассказала художница.

Ей удалось вырваться и сбежать. К месту экспозиции Моляр вернулась со своим знакомым — куратором проекта "Музей відкрито на ремонт" Леонидом Марущаком и нарядом полиции.

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Марущак, в свою очередь, сообщил об инциденте в соцсетях, обозначив несколько вопросов: "Каким образом коммунальная собственность Киева исчезла из КП "Київзеленбуд" (место хранения после демонтажа в рамках закона о декоммунизации) и из Подольского района на Нивки? Почему этот монумент считался противозаконным возле кинотеатра "Жовтень", а во дворе многоэтажного жилого дома, который граничит с парком Дубки (улица Януша Корчака) стал украшением? На каком основании коммунальное имущество и общественное пространство можно называть частной собственностью и не нести за это ответственность?".

В комментариях пользователи отмечают, что всемирно знаменитый "пролетарий" используется вместо садового гнома.

[ + – ] Полиция у дома депутата. На заднем плане видна скульптура из-за которой и разгорелся конфликт

"Я написала заявление о нападении и о необходимости расследования законности расположения там скульптуры "Пролетария" и остальных экспонатов. От полиции мы узнали, что этот человек — депутат облсовета от "Батькивщины" Игорь Левитас", — добавила художница.

Примечательно, что по словам Евгении Моляр, когда прибыла полиция, агрессивный оппонент "затаился", а домоуправительница сказала, что его нет дома.

Инцидент с художницей Игорь Левитас пока никак не прокомментировал. Известно, что на парламентских выборах 2019 года он баллотировался от "УДАРа" по 98-му округу с центром в Яготине.

[ + – ] Депутат Игорь Левитас

С 2015-го до конца 2016 года был секретарем Бориспольского горсовета. В 2015 году был избран депутатом Бориспольского городского совета от БПП "Солидарность".

Ранее баллотировался в Бориспольский горсовет от Партии регионов (в 2010) и Блока Литвина (в 2006).

Информпортал "Моя Київщина" включил Игоря Левитаса в ТОП-100 самых влиятельных людей Киевщины в 2020 году под номером 58.

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Согласно информации на портале, в Борисполе депутат известен еще с советских времен – его главным активом в городе является рынок "Центральный", который он контролирует уже более 30 лет. Кроме того, Левитас владеет несколькими компаниями, занимающимися розничной торговлей горючим и недвижимостью в аренду. За счет предприятия, которое он возглавляет, в Борисполе был установлен первый памятник Героям Небесной Сотни. С начала войны на Донбассе депутат активно занимался волонтерской деятельностью, в частности покупал автомобили для военных.

Для справки

"Булыжник — оружие пролетариата" — скульптура работы Ивана Шадра, выполненная в 1927 году из гипса и в 1947-м отлитая в бронзе. Гипсовая версия хранится в Третьяковской галерее в Москве. Бронзовая копия скульптуры была установлена в Киеве в 1982 году — в честь дружбы трудовых коллективов Подольского района Киева и Краснопресненского района Москвы. В 2006 году перенесена на площадь перед кинотеатром "Жовтень", в октябре 2016-го памятник был демонтирован.