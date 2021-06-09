На київську художницю Євгенію Моляр напав депутат від "Батьківщини" через скульптуру Шадра

Художниця намагалася домовитися про тимчасове передавання скульптури "Булижник — зброя пролетаріату" на виставку.

У київської художниці Євгенії Моляр стався конфлікт із депутатом Київської облради від партії "Батьківщина" через скульптуру "Булижник — зброя пролетаріату". Про це художниця розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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Моляр розповіла, що шукала скульптуру для тимчасового експонування на виставці. Раніше бронзова копія статуї, створеної Іваном Шадром у 1927 році з гіпсу і в 1947 році відлитої в бронзі, стояла на Щекавицькій площі на Подолі. У жовтні 2016 року памʼятник був демонтований і в райадміністрації повідомили, що він перебуває на зберіганні балансоутримувачів, поки його не передадуть до Музею тоталітаризму.

[ + – ] Скульптура "Булижник — зброя пролетаріату" до демонтажу [ + – ] Місце, де стояла скульптура

Євгенія Моляр вирушила на КП УЗН Подільського району, де, за наявною у неї інформацією, зберігалася скульптура: "стояла на ґанку". Але співробітники повідомили, що хоч "Булижник — зброя пролетаріату" і перебуває у них на балансі, але вони скульптуру віддали в музей, проте не памʼятають в який.

Художниця, продовжуючи пошуки, поїхала на Нивки, де на вулиці Януша Корчака, 60 знаходиться приватна колекція радянських артефактів. Там і стався конфлікт.

[ + – ] Художниця Євгенія Моляр Фото: Соцсети

"Я подзвонила в дзвінок на воротах великого будинку, звідти вийшла жінка, я запитала її про цю скульптуру, вона пішла кликати власника. Через мить вискочив розлючений власник і почав кричати: "Геть звідси!". Я спробувала йому пояснити, що хочу домовитися про тимчасове експонування "Пролетарія". Звичайно, він нічого не слухав, і коли я дістала з кишені телефон, він кинувся до мене зі словами "Ти не будеш тут нічого знімати!" — розповіла художниця.

[ + – ] Будинок депутата Ігоря Левітаса Фото: Facebook Евгении Моляр [ + – ] Скульптура у дворі Фото: Олексій Васильченко / Facebook

За словами Моляр, агресивний чоловік кричав про приватну власність, однак коли вона перевірила за кадастром, зʼясувалося, що земля, де він влаштував експозицію радянських артефактів, знаходиться в комунальній власності.

За словами Євгенії Моляр агресивний чоловік намагався забрати у неї телефон, викручував руки і повалив на лавку.

"На всі мої спроби щось пояснити він кричав "Ти що, патріотка?", "Я воював!". Ти взагалі знаєш, хто я?! Зрештою я почала кликати на допомогу", — розповіла художниця.

Їй вдалося вирватися і втекти. До місця експозиції Моляр повернулася зі своїм знайомим — куратором проекту "Музей відкрито на ремонт" Леонідом Марущаком і нарядом поліції.

Марущак, зі свого боку, повідомив про інцидент у соцмережах, позначивши кілька питань: "Яким чином комунальна власність Києва зникла з КП "Київзеленбуд" (місце зберігання після демонтажу в рамках закону про декомунізацію) і з Подільського району на Нивках? Чому цей монумент вважався протизаконним біля кінотеатру "Жовтень", а у дворі багатоповерхового житлового будинку, який межує з парком Дубки (вулиця Януша Корчака) став прикрасою? На якій підставі комунальне майно і громадський простір можна називати приватною власністю і не нести за це відповідальність?".

У коментарях користувачі зазначають, що всесвітньо знаменитий "пролетарій" використовується замість садового гнома.

[ + – ] Поліція біля будинку депутата. На задньому плані видно скульптуру через яку і розгорівся конфлікт

"Я написала заяву про напад і про необхідність розслідування законності розташування там скульптури "Пролетарія" та інших експонатів. Від поліції ми дізналися, що ця людина — депутат облради від "Батьківщини" Ігор Левітас", — додала художниця.

Варто зазначити, що за словами Євгенії Моляр, коли прибула поліція, агресивний опонент "затаївся", а домоуправительниця сказала, що його немає вдома.

Інцидент із художницею Ігор Левітас поки ніяк не прокоментував. Відомо, що на парламентських виборах 2019 року його балотувався від "УДАРу" по 98-му округу з центром в Яготині.

[ + – ] Депутат Ігор Левітас

З 2015-го до кінця 2016 року був секретарем Бориспільської міськради. У 2015 році був обраний депутатом Бориспільської міської ради від БПП "Солідарність".

Раніше балотувався в Бориспільську міськраду від Партії регіонів (у 2010) і Блоку Литвина (в 2006).

Інформпортал "Моя Київщина" вніс Ігоря Левітаса в ТОП-100 найвпливовіших людей Київщини в 2020 році під номером 58.

Згідно з інформацією на порталі, в Борисполі депутат відомий ще з радянських часів — його головним активом у місті є ринок "Центральний", який він контролює вже більше 30 років. Крім того, Левітас володіє декількома компаніями, що займаються роздрібною торгівлею пальним і нерухомістю в оренду. За рахунок підприємства, яке він очолює, в Борисполі був встановлений перший памʼятник Героям Небесної Сотні. З початку війни на Донбасі депутат активно займався волонтерською діяльністю, зокрема купував автомобілі для військових.

Для довідки

"Булижник — зброя пролетаріату" — скульптура роботи Івана Шадра, виготовлена в 1927 році з гіпсу і в 1947-му відлита з бронзи. Гіпсова версія зберігається в Третьяковській галереї в Москві. Бронзова копія скульптури була встановлена в Києві в 1982 році — на честь дружби трудових колективів Подільського району Києва і Краснопресненського району Москви. У 2006 році перенесена на площу перед кінотеатром "Жовтень", у жовтні 2016-го памʼятник був демонтований.