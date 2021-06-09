Кабмин предлагает вдвое сократить стоимость беспошлинного ввоза товаров физлицами

Предложения по изменению Таможенного кодекса в правительстве назвали его адаптацией к нормам ЕС.

Правительство 9 июня одобрило законопроект, в котором предлагается сократить максимальную стоимость беспошлинного ввоза в Украину товаров в ручной клади или сопроводительном багаже.

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Стоимость беспошлинного ввоза товаров может быть сокращена:

с 1 тыс. евро до 430 евро – для пунктов пропуска в аэропортах и морских портах;

с 500 евро до 300 евро – для других пунктов пропуска.

Этот же законопроект увеличивает период, на протяжении которого товары в связи с переселением на постоянное место проживание в Украину ввозятся без таможенных пошлин: с нынешних шести месяцев до 12-ти.

Предлагается освободить от налогообложения ввоз основных средств компаний, которые перемещают свою деятельность в Украину с созданием нового предприятия.

От таможенных пошлин предлагается освободить ввоз научной аппаратуры и других предметов научно-исследовательской деятельности, не связанной с предпринимательством.

Оценивая эти предложения, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "правительство продолжает адаптацию Таможенного кодекса к процедурам, определенным Соглашением об ассоциации с ЕС".

Напомним, Государственная таможенная служба (ГТС) начала проект своего "кадрового обновления и создания кадрового потенциала мотивированных на качественное выполнение обязанностей работников, имеющих нулевую толерантность к коррупции".

Владелец харьковской сети элитной мебели "Венеция" Сергей Кучко в десятки раз занижал стоимость ввозимых в Украину товаров. Об этом свидетельствуют 13 административных протоколов, составленных Киевской таможней.