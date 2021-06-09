Кабмін пропонує вдвічі скоротити вартість безмитного ввезення товарів фізособами

Пропозиції щодо зміни Митного кодексу в уряді назвали його адаптацією до норм ЄС.

Уряд 9 червня схвалив законопроект, в якому пропонується скоротити максимальну вартість безмитного ввезення в Україну товарів у ручній поклажі або супровідному багажі.

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Вартість безмитного ввезення товарів може бути скорочена:

з 1 тис. євро до 430 євро — для пунктів пропуску в аеропортах і морських портах;

з 500 євро до 300 євро — для інших пунктів пропуску.

Цей же законопроект збільшує період, протягом якого товари в зв'язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну ввозяться без мита: з нинішніх шести місяців до 12-ти.

Пропонується звільнити від оподаткування ввезення основних засобів підприємств, які переміщують свою діяльність в Україні зі створенням нового підприємства.

Від митних зборів пропонується звільнити ввезення наукової апаратури та інших предметів науково-дослідницької діяльності, не пов'язаної з підприємництвом.

Оцінюючи ці пропозиції, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що "уряд продовжує адаптацію Митного кодексу до процедур, визначених Угодою про асоціацію з ЄС".

Нагадаємо, Державна митна служба (ДМС) почала проект свого "кадрового оновлення та створення кадрового потенціалу мотивованих на якісне виконання обов'язків працівників, що мають нульову толерантність до корупції".

Власник харківської мережі елітних меблів "Венеція" Сергій Кучко в десятки разів занижував вартість ввезених в Україну товарів. Про це свідчать 13 адміністративних протоколів, складених Київською митницею.