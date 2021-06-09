"Сорвали символику и нарисовали повешенного": в Мариуполе напали на офис ОПЗЖ (фото)

В политсиле утверждают, что это уже пятый подобный инцидент за восемь месяцев и считают, что это — "расправа за их принципиальную позицию в горсовете".

В городе Мариуполе Донецкой области в ночь с 8 на 9 июня неизвестные совершили нападение на здание, в котором находится общественная приемная местной ячейки партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщается на официальном сайте политсилы.

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Представители партии рассказали, что неизвестные повредили развешенную на здании партийную символику и нарисовали на нем повешенного человека.

В партии считают, что этот "виток угроз и вандализма" связан с "активной и принципиальной позицией" их депутатов в Мариупольском горсовете. В политсиле утверждают, что именно это "подталкивает их оппонентов к погромам" и "запугиваниям с использованием праворадикалов".

"Нас не сломить и не запугать! Мы продолжим отстаивать интересы мариупольцев, чтобы защитить и поддержать каждого, кто в этом нуждается. И будем делать все, чтобы городская власть работала в интересах города и его жителей!", — утверждают в мариупольской ячейке ОПЗЖ.

Также в политсиле заявили, что произошедший ночью инцидент является пятым нападением на их офис в Мариуполе за последние восемь месяцев. В ОПЗЖ говорят, что они передали видеозаписи правоохранителям, однако "следствие не продвигается".

Отметим, СМИ сообщали о подобных инцидентах с мариупольским офисом ОПЗЖ в октябре и ноябре 2020 года. В августе же в сети появлялась информация о том, что в городе избили активистов этой политсилы.

По итогам местных выборов, которые состоялись в октябре 2020 года, представители ОПЗЖ получили в Мариупольском горсовете 19 мандатов из 54.

Напомним, в апреле 2021 года жителям Мариуполя от имени партии ОПЗЖ разослали газеты с призывом "собирать данные национал-радикалов", чтобы "после начала военных действий" передать их "законной власти". Впрочем, в самой партии открестились от этих газет, назвав их "провокацией".

А в мае 2021 года депутаты Волынского облсовета проголосовали за обращение к президенту, ВРУ и Минюсту с требованием запретить деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария".