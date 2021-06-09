"Зірвали символіку та намалювали повішеного": в Маріуполі напали на офіс ОПЗЖ (фото)

У політсилі стверджують, що це вже п'ятий подібний інцидент за вісім місяців і вважають, що це — "розправа за їхню принципову позицію в міськраді".

У місті Маріуполі Донецької області в ніч із 8 на 9 червня невідомі напали на будівлю, в якій знаходиться громадська приймальня місцевого осередку партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ). Про це повідомляється на офіційному сайті політсили.

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Представники партії розповіли, що невідомі пошкодили розвішану на будівлі партійну символіку та намалювали на ній повішену людину.

У партії вважають, що цей "виток загроз і вандалізму" пов'язаний з "активною та принциповою позицією" їхніх депутатів у Маріупольській міськраді. У політсилі стверджують, що саме це "підштовхує їхніх опонентів до погромів" і "залякувань з використанням праворадикалів".

"Нас не зламати і не залякати! Ми продовжимо відстоювати інтереси маріупольців, щоб захистити і підтримати кожного, хто цього потребує. І будемо робити все, щоб міська влада працювала в інтересах міста та його жителів!" — стверджують в маріупольському осередку ОПЗЖ.

Також у політсилі заявили, що інцидент, який стався вночі, є п'ятим нападом на їхній офіс у Маріуполі за останні вісім місяців. В ОПЗЖ кажуть, що вони передали відеозаписи правоохоронцям, проте "слідство не просувається".

Зазначимо, ЗМІ повідомляли про подібні інциденти з маріупольським офісом ОПЗЖ у жовтні та листопаді 2020 року. У серпні ж у мережі з'являлася інформація про те, що в місті побили активістів цієї політсили.

За підсумками місцевих виборів, які відбулися в жовтні 2020 року, представники ОПЗЖ отримали в Маріупольській міськраді 19 мандатів із 54.

Нагадаємо, в квітні 2021 року мешканцям Маріуполя від імені партії ОПЗЖ розіслали газети із закликом "збирати дані націонал-радикалів", щоб "після початку військових дій" передати їх "законній владі". Втім, власне в партії відхрестилися від цих газет, назвавши їх "провокацією".

А в травні 2021 року депутати Волинської облради проголосували за звернення до президента, ВРУ та Мін'юсту з вимогою заборонити діяльність ОПЗЖ і "Партії Шарія".