Боевики ограничили выезд из "ДНР" детей старше 14 лет

Теперь детям придется показывать "паспорт" при выезде на не оккупированную территорию. Украина уже обратилась в мониторинговую миссию ОБСЕ.

Боевики так называемой "Донецкой народной республики" ввели ограничение на выезд на подконтрольную Украине территорию для детей, чей возраст превышает 14 лет. Об этом в среду, 9 июня, сообщила уполномоченный Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, раньше детей с родителями выпускали, для этого требовалось свидетельство о рождении. Однако теперь необходимо предоставлять паспорт – украинский, российский, либо "ДНР".

"Детей этого возраста на блокпосту "Оленевка" высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения", — пояснила она.

Теперь же для того, чтобы получить украинский паспорт, ребенок сначала вынужден получить паспорт России или "ДНР", чтобы на их основании выехать на подконтрольную Украине территорию и уже там получить документ, подтверждающий украинское гражданство. В связи с этим омбудсмен уже обратилась в мониторинговую миссию ОБСЕ.

Денисова напомнила также о том, что 7 июня начали работу образовательные центры "Донбасс – Украина", созданные для организации поступления в украинские вузы абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что стороны договорились о взаимных гарантиях безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое". Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных работ на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, еще в ноябре глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона откроет новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" на Донбассе, несмотря на отказ боевиков возобновить пропуск людей через линию разграничения.