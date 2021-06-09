Бойовики обмежили виїзд із "ДНР" дітей старше 14 років

Тепер діти можуть виїхати в Україну тільки надавши паспорт, а отримати посвідчення особи в Україні можна лише після отримання паспорта в "ДНР" або РФ.

Бойовики так званої "Донецької народної республіки" ввели обмеження на виїзд на підконтрольну Україні територію для дітей, чий вік перевищує 14 років. Про це в середу, 9 червня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

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За її словами, раніше дітей з батьками випускали, для цього було потрібне свідоцтво про народження. Однак тепер необхідно надавати паспорт — український, російський, або "ДНР".

"Дітей цього віку на блокпосту "Оленівка" висаджують з автобусів разом із батьками і не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Так, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до навчальних закладів", — пояснила вона.

Тепер же для того, щоб отримати український паспорт, дитина спочатку змушена отримати паспорт Росії або "ДНР", щоб на їх підставі виїхати на підконтрольну Україні територію і вже там отримати документ, що підтверджує українське громадянство. У зв'язку з цим омбудсмен вже звернулася до моніторингової місії ОБСЄ.

Денисова нагадала також про те, що 7 червня почали роботу освітні центри "Донбас — Україна", створені для організації вступу до українських ЗВО абітурієнтів із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі заявила, що сторони домовилися про взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" і "Золоте". Крім того, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ще в листопаді глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що українська сторона відкриє нові КПВВ "Щастя" і "Золоте" на Донбасі, незважаючи на відмову бойовиків відновити пропуск людей через лінію розмежування.