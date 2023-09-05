Теракт в Оленівці: Україна зібрала докази і ініціює поновлення міжнародного розслідування

Українська сторона ретельно дослідила передумови, мотиви та наслідки терористичного акту, а також має інформацію про фігурантів воєнного злочину.

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими ініціювали поновлення розслідування теракту в Оленівці на міжнародному рівні. Про це повідомляють у телеграм-каналі штабу 5 серпня.

Зазначається, що учасники штабу зустрілися з представниками Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні і обговорили теракт, вчинений Росією в Оленівці внаслідок якого загинули та постраждали десятки українських військовополонених.

Представники Координаційного штабу зробили подання з дослідженнями фактів про передумови, мотиви та наслідки терористичного акту, а також про фігурантів воєнного злочину.

"Автори подання — Регіональний центр прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людина та ГО "Спільнота родин Оленівки" — сподіваються на адекватну реакцію комісії ООН та всієї міжнародної спільноти, а зокрема на поновлення розслідування теракту на міжнародному рівні. Адже теракт в Оленівці продовжив числені воєнні злочини російської федерації та порушень нею Женевських конвенцій", — йдеться в повідомленні Штабу.

Теракт в Оленівці

29 липня в виправній колонії Оленівки Донецької області, де утримувалися військовополонені ЗСУ, стався потужний вибух, після якого спалахнула пожежа. Повідомлялося про 40 загиблих та 75 поранених військовополонених українців. Пізніше глава т.зв. "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що кількість загиблих під час удару по ізолятору в Оленівці зросла до 47.

Українська сторона звинуватила Росію у скоєнні теракту, у зв'язку із чим в ООН заявили про плани створити спецгрупу для проведення розслідування обставин події.

15 серпня стало відомо, що в таборі військовополонених в Оленівці двічі побували співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони не змогли поговорити з українськими військовополоненими наодинці.

Західні експерти та криміналісти дійшли висновку, що версія Росії про обстріл колонії в Оленівці з РСЗВ HIMARS є вигаданою. Генеральний прокурор України Андрій Костін звинуватив ЗС РФ у застосуванні термобаричної зброї на території колонії в Оленівці.

Про використання термобаричної зброї в Оленівці також розповідав в. о. командира полку "Азов" Микита Надточій. За словами майора Нагцвардії, російські окупанти для вбивства військовополонених застосували реактивний вогнемет "Джміль".

Також Фокус у своїй статті детально розбирався, хто винен у вбивстві українських військовополонених у Оленівці та як можуть бути замішані "вагнерівці" в організації теракту.