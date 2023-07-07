Україна повернула тіла загиблих у Оленівці бійців ЗСУ, - Лубинець

Омбудсмен підкреслив, що в Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених. Вони були верифіковані МКЧХ.

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7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що тіла українських захисників, загиблих в Оленівці, вдалося повернути.

"Тіла загиблих в Оленівці вдалося повернути. Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані", — повідомив Дмитро Лубінець в рамках всеукраїнського правозахисного форуму "Легіон права", який проходив сьогодні в Києві.

Омбудсман сказав, що після трагедії в Оленівці вперше спілкувався з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою запропонував допустити в Оленівку міжнародних експертів.

Але, як зазначив омбудсман, РФ погодиться на такий крок, але потім з'явилися інформація, що росіяни терміново прибирають барак, в якому утримували українських військовополонених і де росіяни влаштували вибух, щось упорядковують, проводять "ремонтні роботи".

"Я публічно сказав, що вони роблять все, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили", — сказав омбудсмен.

Омбудсмен наголосив, що в Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених, які були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Місія ООН зі встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії.

"Місію закрили, а я з ними навіть не зустрівся. На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися", — зазначив омбудсмен.

Раніше, 29 липня 2022 року, Фокус писав про обстріл Оленівки. Генштаб ЗСУ підтвердив цей факт.

Також, 19 серпня 2022 року, повідомлялось, що РФ готується підірвати місце "суду" над полоненими в Маріуполі. Російські війська планують завдати удару по філармонії за допомогою "Точки-У" або здійснити її підрив під час "процесу", стверджують у громадській ініціативі.