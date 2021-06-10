Статистика коронавируса на 10 июня: 97 летальных случаев, в Киеве много новых больных
По сравнению с предыдущим днем количество заболевших украинцев выросло на 400 человек, больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Статистику состоянием на 10 июня опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего за сутки по всей Украине:
- госпитализировали — 741 человека;
- летальных исходов — 97;
- выздоровели — 6513 человек;
- вакцинировали — 55 573 человека.
Среди новых заболевших выделили 73 медицинских работника и 77 детей. За 9 июня протестировали 59 421 человек, в том числе:
методом ПЦР — 28997 человек; методом ИФА — 10741 человека; экспресс-тестами — 19683 человек. В то же время работали 516 мобильных бригад по вакцинации и 616 пунктов прививки.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 219 824 человек;
- выздоровели — 2 115 197 человек;
- летальных исходов — 51 507;
- проведено ПЦР-тестов — 10 434 574;
- вакцинировали — 1 364 568 человек;
- полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) — 180 453 человека.
Больше всего подтвержденных случаев за 9 июня зафиксировали в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях. Минздрав отметил, что не обладает информацией о заболеваемости на оккупированной территории Донбасса, а также в Крыму и Севастополе.
Количество заболевших по регионам за последние сутки:
- Киев — 216 случаев;
- Винницкая область — 54 случая;
- Волынская область — 63 случая;
- Днепропетровская область — 119 случаев;
- Донецкая область — 63 случая;
- Житомирская область — 68 случаев;
- Закарпатская область — 26 случаев;
- Запорожская область — 33 случая;
- Ивано-Франковская область — 44 случая;
- Киевская область — 102 случая;
- Кировоградская область — 17 случаев;
- Луганская область — 27 случаев;
- Львовская область — 128 случаев;
- Николаевская область — 53 случая;
- Одесская область — 63 случая;
- Полтавская область — 75 случаев;
- Ровенская область — 88 случаев;
- Сумская область — 63 случая;
- Тернопольская область — 42 случая;
- Харьковская область — 128 случаев;
- Херсонская область — 67 случаев;
- Хмельницкая область — 59 случаев;
- Черкасская область — 70 случаев;
- Черновицкая область — 27 случаев;
- Черниговская область — 90 случаев.
Ранее Минздрав отчитался, что вечером 9 июня в Украине были заняты 6 999 из 41 052 койко-мест для коронавирусных пациентов как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19, то есть 17,05%. За день из медучреждений выписали 1 151 человека.