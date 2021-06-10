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Статистика коронавируса на 10 июня: 97 летальных случаев, в Киеве много новых больных

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Коронавирус, больница, COVID-19
Фото: Скриншот | Лечение коронавируса в украинской больнице

По сравнению с предыдущим днем количество заболевших украинцев выросло на 400 человек, больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Статистику состоянием на 10 июня опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Всего за сутки по всей Украине:

  • госпитализировали — 741 человека;
  • летальных исходов — 97;
  • выздоровели — 6513 человек;
  • вакцинировали — 55 573 человека.

Среди новых заболевших выделили 73 медицинских работника и 77 детей. За 9 июня протестировали 59 421 человек, в том числе:

методом ПЦР — 28997 человек; методом ИФА — 10741 человека; экспресс-тестами — 19683 человек. В то же время работали 516 мобильных бригад по вакцинации и 616 пунктов прививки. 

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2 219 824 человек;
  • выздоровели — 2 115 197 человек;
  • летальных исходов — 51 507;
  • проведено ПЦР-тестов — 10 434 574;
  • вакцинировали — 1 364 568 человек; 
  • полностью иммунизированы (получили две дозы вакцины) — 180 453 человека. 

Больше всего подтвержденных случаев за 9 июня зафиксировали в Киеве (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях. Минздрав отметил, что не обладает информацией о заболеваемости на оккупированной территории Донбасса, а также в Крыму и Севастополе. 

Фото: Минздрав

Количество заболевших по регионам за последние сутки:

  • Киев — 216 случаев;
  • Винницкая область — 54 случая;
  • Волынская область — 63 случая;
  • Днепропетровская область — 119 случаев;
  • Донецкая область — 63 случая;
  • Житомирская область — 68 случаев;
  • Закарпатская область — 26 случаев;
  • Запорожская область — 33 случая;
  • Ивано-Франковская область — 44 случая;
  • Киевская область — 102 случая;
  • Кировоградская область — 17 случаев;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Львовская область — 128 случаев;
  • Николаевская область — 53 случая;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 75 случаев;
  • Ровенская область — 88 случаев;
  • Сумская область — 63 случая;
  • Тернопольская область — 42 случая;
  • Харьковская область — 128 случаев;
  • Херсонская область — 67 случаев;
  • Хмельницкая область — 59 случаев;
  • Черкасская область — 70 случаев;
  • Черновицкая область — 27 случаев;
  • Черниговская область — 90 случаев.

Ранее Минздрав отчитался, что вечером 9 июня в Украине были заняты 6 999 из 41 052 койко-мест для коронавирусных пациентов как с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19, то есть 17,05%. За день из медучреждений выписали 1 151 человека.  