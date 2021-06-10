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Статистика коронавірусу на 10 червня: 97 летальних випадків, в Києві багато нових хворих

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Коронавірус, лікарня, COVID-19
Фото: Скриншот | Лікування коронавірусу в українській лікарні

Порівняно з попереднім днем кількість хворих українців зросла на 400 осіб, найбільше випадків у Києві, Харківській та Львівській областях.

За минулу добу в Україні зафіксували 1 785 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Статистику станом на 10 червня опублікувала прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Всього за добу по всій Україні:

  • госпіталізували — 741 людину;
  • летальних випадків — 97;
  • одужали — 6513 осіб;
  • вакцинували — 55 573 особи.

Серед нових хворих виділили 73 медичних працівника і 77 дітей. За 9 червня протестували 59 421 особу, зокрема:

методом ПЛР — 28 997 осіб; методом ІФА — 10 741 людину; експрес-тестами — 19 683 осіб. Водночас працювали 516 мобільних бригад по вакцинації і 616 пунктів щеплення.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 219 824 осіб;
  • одужали — 2 115 197 осіб;
  • летальних випадків — 51 507;
  • проведено ПЛР-тестів — 10 434 574;
  • вакцинували — 1 364 568 осіб;
  • повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) — 180 453 особи.

Найбільше підтверджених випадків за 9 червня зафіксували в Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях. МОЗ зазначив, що не володіє інформацією про захворюваність на окупованій території Донбасу, а також в Криму і Севастополі.

Фото: Минздрав

Кількість хворих по регіонах за останню добу:

  • Київ — 216 випадків;
  • Вінницька область — 54 випадки;
  • Волинська область — 63 випадки;
  • Дніпропетровська область — 119 випадків;
  • Донецька область — 63 випадки;
  • Житомирська область — 68 випадків;
  • Закарпатська область — 26 випадків;
  • Запорізька область — 33 випадки;
  • Івано-Франківська область — 44 випадки;
  • Київська область — 102 випадки;
  • Кіровоградська область — 17 випадків;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Львівська область — 128 випадків;
  • Миколаївська область — 53 випадки;
  • Одеська область — 63 випадки;
  • Полтавська область — 75 випадків;
  • Рівненська область — 88 випадків;
  • Сумська область — 63 випадки;
  • Тернопільська область — 42 випадки;
  • Харківська область — 128 випадків;
  • Херсонська область — 67 випадків;
  • Хмельницька область — 59 випадків;
  • Черкаська область — 70 випадків;
  • Чернівецька область — 27 випадків;
  • Чернігівська область — 90 випадків.

Раніше МОЗ відзвітував, що ввечері 9 червня в Україні були зайняті 6 999 з 41 052 ліжко-місць для коронавірусних пацієнтів як з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою на COVID-19, тобто 17,05%. За день з медустанов виписали 1 151 людину.