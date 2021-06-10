Статистика коронавірусу на 10 червня: 97 летальних випадків, в Києві багато нових хворих

Порівняно з попереднім днем кількість хворих українців зросла на 400 осіб, найбільше випадків у Києві, Харківській та Львівській областях.

За минулу добу в Україні зафіксували 1 785 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Статистику станом на 10 червня опублікувала прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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Всього за добу по всій Україні:

госпіталізували — 741 людину;

летальних випадків — 97;

одужали — 6513 осіб;

вакцинували — 55 573 особи.

Серед нових хворих виділили 73 медичних працівника і 77 дітей. За 9 червня протестували 59 421 особу, зокрема:

методом ПЛР — 28 997 осіб; методом ІФА — 10 741 людину; експрес-тестами — 19 683 осіб. Водночас працювали 516 мобільних бригад по вакцинації і 616 пунктів щеплення.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 219 824 осіб;

одужали — 2 115 197 осіб;

летальних випадків — 51 507;

проведено ПЛР-тестів — 10 434 574;

вакцинували — 1 364 568 осіб;

повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) — 180 453 особи.

Найбільше підтверджених випадків за 9 червня зафіксували в Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях. МОЗ зазначив, що не володіє інформацією про захворюваність на окупованій території Донбасу, а також в Криму і Севастополі.

Фото: Минздрав

Кількість хворих по регіонах за останню добу:

Київ — 216 випадків;

Вінницька область — 54 випадки;

Волинська область — 63 випадки;

Дніпропетровська область — 119 випадків;

Донецька область — 63 випадки;

Житомирська область — 68 випадків;

Закарпатська область — 26 випадків;

Запорізька область — 33 випадки;

Івано-Франківська область — 44 випадки;

Київська область — 102 випадки;

Кіровоградська область — 17 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Львівська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 53 випадки;

Одеська область — 63 випадки;

Полтавська область — 75 випадків;

Рівненська область — 88 випадків;

Сумська область — 63 випадки;

Тернопільська область — 42 випадки;

Харківська область — 128 випадків;

Херсонська область — 67 випадків;

Хмельницька область — 59 випадків;

Черкаська область — 70 випадків;

Чернівецька область — 27 випадків;

Чернігівська область — 90 випадків.

Раніше МОЗ відзвітував, що ввечері 9 червня в Україні були зайняті 6 999 з 41 052 ліжко-місць для коронавірусних пацієнтів як з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою на COVID-19, тобто 17,05%. За день з медустанов виписали 1 151 людину.