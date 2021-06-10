Статистика коронавірусу на 10 червня: 97 летальних випадків, в Києві багато нових хворих
Порівняно з попереднім днем кількість хворих українців зросла на 400 осіб, найбільше випадків у Києві, Харківській та Львівській областях.
За минулу добу в Україні зафіксували 1 785 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Статистику станом на 10 червня опублікувала прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Всього за добу по всій Україні:
- госпіталізували — 741 людину;
- летальних випадків — 97;
- одужали — 6513 осіб;
- вакцинували — 55 573 особи.
Серед нових хворих виділили 73 медичних працівника і 77 дітей. За 9 червня протестували 59 421 особу, зокрема:
методом ПЛР — 28 997 осіб; методом ІФА — 10 741 людину; експрес-тестами — 19 683 осіб. Водночас працювали 516 мобільних бригад по вакцинації і 616 пунктів щеплення.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 219 824 осіб;
- одужали — 2 115 197 осіб;
- летальних випадків — 51 507;
- проведено ПЛР-тестів — 10 434 574;
- вакцинували — 1 364 568 осіб;
- повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) — 180 453 особи.
Найбільше підтверджених випадків за 9 червня зафіксували в Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях. МОЗ зазначив, що не володіє інформацією про захворюваність на окупованій території Донбасу, а також в Криму і Севастополі.
Кількість хворих по регіонах за останню добу:
- Київ — 216 випадків;
- Вінницька область — 54 випадки;
- Волинська область — 63 випадки;
- Дніпропетровська область — 119 випадків;
- Донецька область — 63 випадки;
- Житомирська область — 68 випадків;
- Закарпатська область — 26 випадків;
- Запорізька область — 33 випадки;
- Івано-Франківська область — 44 випадки;
- Київська область — 102 випадки;
- Кіровоградська область — 17 випадків;
- Луганська область — 27 випадків;
- Львівська область — 128 випадків;
- Миколаївська область — 53 випадки;
- Одеська область — 63 випадки;
- Полтавська область — 75 випадків;
- Рівненська область — 88 випадків;
- Сумська область — 63 випадки;
- Тернопільська область — 42 випадки;
- Харківська область — 128 випадків;
- Херсонська область — 67 випадків;
- Хмельницька область — 59 випадків;
- Черкаська область — 70 випадків;
- Чернівецька область — 27 випадків;
- Чернігівська область — 90 випадків.
Раніше МОЗ відзвітував, що ввечері 9 червня в Україні були зайняті 6 999 з 41 052 ліжко-місць для коронавірусних пацієнтів як з підтвердженим діагнозом, так і з підозрою на COVID-19, тобто 17,05%. За день з медустанов виписали 1 151 людину.