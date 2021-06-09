Коронавирус в Украине: за сутки в больницах оказались меньше тысячи человек

Всего по стране заполнены 6 999 коек для COVID-пациентов (17,05%). Больше всего суточных госпитализаций — в Днепропетровской и Харьковской областях.

По состоянию на вечер 9 июня по Украине заняты 6 999 из 41 052 доступных мест для пациентов с подозрением или подтвержденных диагнозом COVID-19 (17,05% от общего количества). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

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Примечательно, что по состоянию на вечер 8 июня по стране были заняты 7 316 из 41 430 коек (17,66%). Из этого следует, что количество заполненных мест для COVID-пациентов по сравнению со вчерашним днем уменьшилось на 317.

За 9 июня с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине госпитализировали 737 человек, что на 19 меньше, чем накануне (756).

Выписали же из больниц за сегодня 1 151 COVID-пациентов, что на 75 меньше, чем сутками ранее (1 226).

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 9 июня:

Днепропетровская область — 85 случаев;

Харьковская область — 63;

Одесская область — 49;

Киевская область — 43;

г. Киев — 42.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 9 июня:

Днепропетровская область — 113 человек;

Харьковская область — 97;

Ровенская область — 85;

Донецкая область — 79;

Одесская область — 69.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 9 июня:

Харьковская область — 28,94%;

Хмельницкая область — 24,01%;

Волынская область — 21,45%;

Киевская область — 20,82%;

Донецкая область — 19,94%.

Всего же по состоянию на вечер 9 июня в Украине заняты 16,37% "кислородных" койко-мест для COVID-пациентов (сутками ранее было 16,93%).

Отметим, за вчера, 8 июня, по стране зафиксировали 1 385 новых случая заражения COVID-19, среди которых — 57 детей и 74 медработника. За сутки умерло 77 человек.

Напомним, в Минздраве сообщили, что на ближайших выходных — 12 и 13 июня — по Украине будут работать уже 35 центров вакцинации от коронавируса.