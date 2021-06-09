Коронавирус в Украине: за сутки в больницах оказались меньше тысячи человек
Всего по стране заполнены 6 999 коек для COVID-пациентов (17,05%). Больше всего суточных госпитализаций — в Днепропетровской и Харьковской областях.
По состоянию на вечер 9 июня по Украине заняты 6 999 из 41 052 доступных мест для пациентов с подозрением или подтвержденных диагнозом COVID-19 (17,05% от общего количества). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.
Примечательно, что по состоянию на вечер 8 июня по стране были заняты 7 316 из 41 430 коек (17,66%). Из этого следует, что количество заполненных мест для COVID-пациентов по сравнению со вчерашним днем уменьшилось на 317.
За 9 июня с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине госпитализировали 737 человек, что на 19 меньше, чем накануне (756).
Выписали же из больниц за сегодня 1 151 COVID-пациентов, что на 75 меньше, чем сутками ранее (1 226).
Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 9 июня:
- Днепропетровская область — 85 случаев;
- Харьковская область — 63;
- Одесская область — 49;
- Киевская область — 43;
- г. Киев — 42.
Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 9 июня:
- Днепропетровская область — 113 человек;
- Харьковская область — 97;
- Ровенская область — 85;
- Донецкая область — 79;
- Одесская область — 69.
Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 9 июня:
- Харьковская область — 28,94%;
- Хмельницкая область — 24,01%;
- Волынская область — 21,45%;
- Киевская область — 20,82%;
- Донецкая область — 19,94%.
Всего же по состоянию на вечер 9 июня в Украине заняты 16,37% "кислородных" койко-мест для COVID-пациентов (сутками ранее было 16,93%).
Отметим, за вчера, 8 июня, по стране зафиксировали 1 385 новых случая заражения COVID-19, среди которых — 57 детей и 74 медработника. За сутки умерло 77 человек.
Напомним, в Минздраве сообщили, что на ближайших выходных — 12 и 13 июня — по Украине будут работать уже 35 центров вакцинации от коронавируса.