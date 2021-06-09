Коронавірус в Україні: за добу в лікарнях опинилися менше тисячі осіб

Всього в країні заповнені 6 999 ліжок для COVID-пацієнтів (17,05%). Найбільше добових госпіталізацій — в Дніпропетровській та Харківській областях.

Станом на вечір 9 червня в Україні зайняті 6 999 із 41 052 доступних місць для пацієнтів із підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (17,05% від загальної кількості). Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Варто зазначити, що станом на вечір 8 червня в країні були зайняті 7 316 із 41 430 ліжок (17,66%). З цього випливає, що кількість заповнених місць для COVID-пацієнтів порівняно з вчорашнім днем зменшилася на 317.

За 9 червня з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні госпіталізували 737 осіб, що на 19 менше, ніж напередодні (756).

Виписали ж із лікарень за сьогодні 1 151 COVID-пацієнтів, що на 75 менше, ніж добою раніше (1 226).

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 9 червня:

Дніпропетровська область — 85 випадків;

Харківська область — 63;

Одеська область — 49;

Київська область — 43;

м. Київ — 42.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 9 червня:

Дніпропетровська область — 113 осіб;

Харківська область — 97;

Рівненська область — 85;

Донецька область — 79;

Одеська область — 69.

Лідери серед регіонів за завантаженістю "кисневих" ліжок станом на 9 червня:

Харківська область — 28,94%;

Хмельницька область — 24,01%;

Волинська область — 21,45%;

Київська область — 20,82%;

Донецька область — 19,94%.

Всього ж станом на вечір 9 червня в Україні зайняті 16,37% "кисневих" ліжко-місць для COVID-пацієнтів (добою раніше було 16,93%).

Зазначимо, за вчора, 8 червня, в країні зафіксували 1 385 нових випадків зараження COVID-19, серед яких — 57 дітей і 74 медпрацівники. За добу померли 77 осіб.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що на найближчих вихідних — 12 і 13 червня — в Україні працюватимуть вже 35 центрів вакцинації від коронавірусу.