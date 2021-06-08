Коронавирус в Украине: количество мест для COVID-пациентов резко уменьшилось на 30 тысяч

Всего по состоянию на вечер 8 июня по стране заняты 7 316 коек, что составляет 17,66% от их общего количества.

По состоянию на вечер 8 июня по Украине заняты 7 316 из 41 430 доступных мест для пациентов с подозрением или подтвержденных диагнозом COVID-19 (17,66% от общего количества). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

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Примечательно, что по состоянию на вечер 7 июня по стране были заняты 9 540 из 71 431 коек (13,36%). Из этого следует, что за сутки количество доступных мест для COVID-пациентов по стране сократилось на 30 001. Количество заполненных же коек по сравнению со вчерашним днем уменьшилось на 2 224.

За 8 июня с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине госпитализировали 756 человек, что на 274 больше, чем накануне (482).

Выписали же из больниц за сегодня 1 226 COVID-пациентов, что на 837 больше, чем сутками ранее (389).

Регионы-лидеры по количеству госпитализированных COVID-пациентов за 8 июня:

Харьковская область — 70 случаев;

Днепропетровская область — 56;

Одесская область — 54;

Киевская область — 46;

Николаевская область — 42.

Регионы-лидеры по количеству выписок COVID-пациентов за 8 июня:

Днепропетровская область — 142 человека;

Харьковская область — 103;

Ровенская область — 95;

Донецкая область — 87;

Киевская область — 69.

Лидеры среди регионов по загруженности "кислородных" коек на 8 июня:

Харьковская область — 30,31%;

Хмельницкая область — 22,36%;

Сумская область — 21,37%;

Волынская область — 21,35%;

Житомирская область — 20,62%.

Всего же по состоянию на вечер 8 июня в Украине заняты 16,93% "кислородных" койко-мест для COVID-пациентов (сутками ранее было 13,11%).

Отметим, за вчера, 7 июня, по стране зафиксировали 1 602 новых случая заражения COVID-19, среди которых — 95 детей и 94 медработника. За сутки умерло 118 человека.

Сегодня, 8 июня, в Украину прибыло еще 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало инструкцию того, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19.