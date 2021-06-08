Коронавірус в Україні: кількість місць для COVID-пацієнтів різко зменшилася на 30 тисяч

Всього станом на вечір 8 червня в країні зайняті 7 316 ліжок, що становить 17,66% від їхньої загальної кількості.

Станом на вечір 8 червня в Україні зайняті 7 316 із 41 430 доступних місць для пацієнтів із підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 (17,66% від загальної кількості). Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Варто зазначити, що станом на вечір 7 червня в країні були зайняті 9 540 із 71 431 ліжок (13,36%). З цього випливає, що за добу кількість доступних місць для COVID-пацієнтів у країні скоротилася на 30 001. Кількість заповнених же ліжок порівняно з вчорашнім днем зменшилася на 2 224.

За 8 червня з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні госпіталізували 756 осіб, що на 274 більше, ніж напередодні (482).

Виписали ж із лікарень за сьогодні 1 226 COVID-пацієнтів, що на 837 більше, ніж добою раніше (389).

Регіони-лідери за кількістю госпіталізованих COVID-пацієнтів за 8 червня:

Харківська область — 70 випадків;

Дніпропетровська область — 56;

Одеська область — 54;

Київська область — 46;

Миколаївська область — 42.

Регіони-лідери за кількістю виписок COVID-пацієнтів за 8 червня:

Дніпропетровська область — 142 особи;

Харківська область — 103;

Рівненська область — 95;

Донецька область — 87;

Київська область — 69.

Лідери серед регіонів за завантаженістю "кисневих" ліжок станом на 8 червня:

Харківська область — 30,31%;

Хмельницька область — 22,36%;

Сумська область — 21,37%;

Волинська область — 21,35%;

Житомирська область — 20,62%.

Всього ж станом на вечір 8 червня в Україні зайняті 16,93% "кисневих" ліжко-місць для COVID-пацієнтів (добою раніше було 13,11%).

Зазначимо, за вчора, 7 червня, в країні зафіксували 1 602 нові випадки зараження COVID-19, серед яких — 95 дітей і 94 медпрацівники. За добу померли 118 людини.

Сьогодні, 8 червня, в Україну прибуло ще 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало інструкцію того, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19.