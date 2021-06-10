Пристыдили коммунальщиков: жители Винничины засадили ямы на дорогах цветами (видео)

Цвечный "флешмоб" вызвал большой ажиотаж, поэтому коммунальная служба оперативно начала исправлять ситуацию.

В поселке Крыжополь Винницкой области люди высадили цветы в огромных дорожных ямах, чтобы обратить на нее внимание коммунальной службы и предупредить водителей. Об этом рассказали в эфире программы "ТСН".

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Два высоких куста фиолетовых ирисов появились посреди дороги на въезде в Крыжополь с двух сторон. Цветы помогли водителям издалека заметить ямы и объезжать их без вреда для автомобилей. Достопримечательность привлекла внимание местных жителей, которые снимали ее на камеру и выкладывали в социальных сетях, благодаря этому история получила широкий резонанс, а коммунальщики заделали ямы уже через сутки.

[ + – ] Ирисы высадили в Крыжополе, чтобы предупреждать водителей о яме Фото: Вінниця.info [ + – ] Цветы на дороге в Крыжополе Фото: Вінниця.info

"Мы очень благодарны организатору такого "флешмоба", ведь ямы действительно глубокие. А так видно, что надо объезжать, чтобы не оставить на дороге колеса. Честно говоря, подобное вижу впервые. И это же кто-то не пожалел цветы, потому что они такие, красивые", — прокомментировал водитель Александр порталу "Вінниця.info".

Он добавил, что дорожные службы так и не сделали ремонт на подъезде к Крыжополю, хотя дорогу на Ямполь и Могилев-Подольский залатали хорошо. Чтобы хоть как-то уберечься от неожиданных аварий, мужчина вместе с друзьями даже обводил провалы светоотражающей краской.

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