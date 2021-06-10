В Одессе трех пациентов-инвалидов вывезли на кладбище, полиция начала расследование

В больнице заявили, что пациенты могли сами покинуть учреждение и преодолеть 7 километров, хотя у одного нет ног, а второй не ходит.

В Одессе трое мужчин с инвалидностями заявили, что их вывезли из больницы и бросили на кладбище. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, речь идет о пациентах Одесского областного центра психического здоровья: у одного — травма головы, у другого нет ног, а третий — не может ходить. Горожане заметили мужчин и пришли им на помощь, всех трех разместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства, туда Денисова направила своего регионального представителя.

Руководитель центра рассказал, что 4 июня карета "скорой помощи" доставила к ним трех мужчин, один из них подтвердил, что лечился в Одесском центре психического здоровья. Как в свою очередь заявил представитель этого медучреждения, пациенты действительно лечились у них, но выписались по собственному желанию, написав заявления.

[ + – ] Инвалиды, которых якобы вывезли из больницы в Одессе Фото: facebook/Людмила Денисова [ + – ] Пациент-инвалид с травмой головы в Одессе Фото: facebook/Людмила Денисова

Пациенты якобы находились в удовлетворительном состоянии и не нуждались в принудительной госпитализации. К тому же, трое не были признаны недееспособными по решению суда, а потому могли самостоятельно приходить и уходить из центра по желанию.

"Как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 километров в медучреждении не объяснили", — отметила Людмила Денисова в своем посте.

По словам омбудсмена, полиция Одессы начала досудебное расследование инцидента по признакам умышленного оставления без помощи лиц в опасном для жизни состоянии, неспособных позаботиться о себе из-за состояния здоровья, ведомости уже внесли в реестр досудебных решений.

"Обращаюсь к Председателю Национальной полиции Украины с требованием объективного и беспристрастного расследования этого случая и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении прав упомянутых граждан", — написала Денисова. — "Также обращаюсь к министру социальной политики, министра здравоохранения и председателя Одесской областной государственной администрации по координации усилий в восстановлении прав этих граждан".

Одессит Сергей Бакуменко на своей странице в Facebook со слов инвалидов написал, что неизвестные люди вывезли их из психлечебницы на частном транспорте и бросили возле склепа, не оставив даже воды и еды. Мужчина связался с местным депутатом, которая помогла разместить людей в центре, пусть и на время.

[ + – ] Инвалиды на кладбище в Одессе Фото: Сергей Бакуменко / Фейсбук [ + – ] Инвалиды, которых бросили на кладбище в Одессе Фото: Сергей Бакуменко / Фейсбук

Директор Областного центра психического здоровья в комментарии телеканалу ICTV заявил, что медучреждение больше не может содержать этих людей, ведь не хватает финансирования:

"По требованиям НСЗУ эти пациенты, так как не имеют острой психиатрической патологии, не должны находиться в психиатрическом стационаре. Никто не вывозил этих пациентов".

Как утверждает директор центра для бездомных Александр Лимазев, эти пациенты нуждаются в постоянной медицинской помощи из-за физической и психической инвалидности. Медучреждение не предназначено для такой помощи, однако обещает позаботиться о людях в меру возможностей.

Ранее сообщалось, что тело россиянки почти неделю пролежало у дверей больницы в Сыктывкаре. 49-летняя Елена Харчалава якобы получила открытую травму головы, медики обработали рану и сделали компьютерную томографию, однако не поместили в стационар.