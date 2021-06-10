В Одесі трьох пацієнтів-інвалідів вивезли на цвинтар, поліція почала розслідування

У лікарні заявили, що пацієнти могли самі покинути заклад і подолати 7 кілометрів, хоча у одного немає ніг, а другий не ходить.

В Одесі троє чоловіків з інвалідністю заявили, що їх вивезли з лікарні і кинули на кладовищі. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, йдеться про пацієнтів Одеського обласного центру психічного здоров'я: у одного — травма голови, у іншого немає ніг, а третій — не може ходити. Містяни помітили чоловіків і прийшли їм на допомогу, всіх трьох розмістили в Одеський міський центр інтеграції осіб без певного місця проживання, туди Денісова направила свого регіонального представника.

Керівник центру розповів, що 4 червня карета "швидкої допомоги" доставила до них трьох чоловіків, один з них підтвердив, що лікувався в Одеському центрі психічного здоров'я. Як зі свого боку заявив представник цієї медустанови, пацієнти дійсно лікувалися у них, але виписалися за власним бажанням, написавши заяви.

[ + – ] Інваліди, яких нібито вивезли з лікарні в Одесі Фото: facebook/Людмила Денисова [ + – ] Пацієнт-інвалід з травмою голови в Одесі Фото: facebook/Людмила Денисова

Пацієнти нібито знаходилися в задовільному стані і не мали потреби в примусовій госпіталізації. До того ж, троє не були визнані недієздатними за рішенням суду, а тому могли самостійно приходити і йти з центру за бажанням.

"Як люди з інвалідністю могли подолати відстань 7 кілометрів в медустанові не пояснили", — зазначила Людмила Денісова у своєму пості.

За словами омбудсмена, поліція Одеси почала досудове розслідування інциденту за ознаками умисного залишення без допомоги осіб в небезпечному для життя стані, нездатних подбати про себе через стан здоров'я, відомості вже внесли до реєстру досудових рішень.

"Звертаюся до Голови Національної поліції України з вимогою об'єктивного і неупередженого розслідування цього випадку і притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні прав згаданих громадян", — написала Денісова. — "Також звертаюся до міністра соціальної політики, міністра охорони здоров'я і голови Одеської обласної державної адміністрації з координації зусиль у відновленні прав цих громадян".

Одесит Сергій Бакуменко на своїй сторінці у Facebook зі слів інвалідів написав, що невідомі люди вивезли їх з психлікарні на приватному транспорті і кинули біля склепу, не залишивши навіть води і їжі. Чоловік зв'язався з місцевою депутаткою, яка допомогла розмістити людей в центрі, нехай і на час.

[ + – ] Інваліди на кладовищі в Одесі Фото: Сергій Бакуменко / Фейсбук [ + – ] Інваліди, яких кинули на кладовищі в Одесі Фото: Сергій Бакуменко / Фейсбук

Директор Обласного центру психічного здоров'я в коментарі телеканалу ICTV заявив, що медзаклад не може утримувати цих людей, адже не вистачає фінансування:

"За вимогами НСЗУ ці пацієнти, оскільки не мають гострої психіатричної патології, не повинні знаходитися в психіатричному стаціонарі. Ніхто не вивозив цих пацієнтів".

Як стверджує директор центру для бездомних Олександр Лімазев, ці пацієнти потребують постійної медичної допомоги через фізичну та психічну інвалідність. Медустанова не призначена для такої допомоги, проте обіцяє подбати про людей в міру можливостей.

Раніше повідомлялося, що тіло росіянки майже тиждень пролежала біля дверей лікарні в Сиктивкарі. 49-річна Олена Харчалава нібито отримала відкриту травму голови, медики обробили рану і зробили комп'ютерну томографію, проте не помістили в стаціонар.