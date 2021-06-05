"Помогите найти". Тело россиянки 6 дней пролежало у дверей больницы
Женщине с открытой раной головы сделали компьютерную томографию, перевязку и отправили домой.
В Сыктывкаре (РФ) женщина умерла на территории больницы, ее тело не замечали практически неделю.
Как сообщает Telegram-канал Mash, 49-летняя Елена Харчилава поступила в больницу еще 26 мая с открытой травмой головы.
Пациентка была в нетрезвом состоянии и заявила, что плохо себя чувствует.
Медики сделали женщине компьютерную томографию, а также обработали раны, однако не госпитализировали.
Около 10 вечера она вышла на улицу, следующие шесть дней женщину никто не видел.
Родные забеспокоились отсутствием Елены и обратились к волонтерам, которые начали поиски пропавшей 29 мая. Через два дня женщину обнаружили мертвой после того, как полицейские пересмотрели записи с камер наблюдения около больницы.
Женщина лежала в так называемой зеленой зоне – около 100 метров от входа в больницу, эту территорию часто убирают сотрудники медучреждения.
Тем не менее, за шесть дней тело умершей так никто и не не заметил.
Правоохранители занимаются проверкой обстоятельств инцидента, также проводится служебное расследование и в больнице на предмет того, можно ли было отпускать пациентку домой.
Напомним, в апреле Киеве от COVID-19 умерла женщина, которую, как утверждается, врачи не хотели переводить в реанимацию.
А на Прикарпатье женщина с коронавирусом умерла в машине "скорой", поскольку в больницах не оказалось мест.
Также сообщалось, что в Харькове роженица умерла в роддоме №2 из-за осложнений коронавирусной болезни. По словам ее мужа, медики упустили момент, когда роженице стало не хватать кислорода.