"Помогите найти". Тело россиянки 6 дней пролежало у дверей больницы

Женщине с открытой раной головы сделали компьютерную томографию, перевязку и отправили домой.

В Сыктывкаре (РФ) женщина умерла на территории больницы, ее тело не замечали практически неделю.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, 49-летняя Елена Харчилава поступила в больницу еще 26 мая с открытой травмой головы.

Пациентка была в нетрезвом состоянии и заявила, что плохо себя чувствует.

Медики сделали женщине компьютерную томографию, а также обработали раны, однако не госпитализировали.

Около 10 вечера она вышла на улицу, следующие шесть дней женщину никто не видел.

Родные забеспокоились отсутствием Елены и обратились к волонтерам, которые начали поиски пропавшей 29 мая. Через два дня женщину обнаружили мертвой после того, как полицейские пересмотрели записи с камер наблюдения около больницы.

Женщина лежала в так называемой зеленой зоне – около 100 метров от входа в больницу, эту территорию часто убирают сотрудники медучреждения.

Тем не менее, за шесть дней тело умершей так никто и не не заметил.

Правоохранители занимаются проверкой обстоятельств инцидента, также проводится служебное расследование и в больнице на предмет того, можно ли было отпускать пациентку домой.

[ + – ] Происшествие в Сыктывкаре

Напомним, в апреле Киеве от COVID-19 умерла женщина, которую, как утверждается, врачи не хотели переводить в реанимацию.

А на Прикарпатье женщина с коронавирусом умерла в машине "скорой", поскольку в больницах не оказалось мест.

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