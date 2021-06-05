"Допоможіть знайти". Тіло росіянки 6 днів пролежало у дверей лікарні

Жінці з відкритою раною голови зробили комп'ютерну томографію, перев'язку і відправили додому.

У Сиктивкарі (РФ) жінка померла на території лікарні, її тіло не помічали практично тиждень.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, 49-річна Олена Харчілава звернулась до лікарні ще 26 травня з відкритою травмою голови.

Пацієнтка була в нетверезому стані і заявила, що погано себе почуває.

Медики зробили жінці комп'ютерну томографію, а також обробили рани, проте не госпіталізували.

Близько 10 вечора вона вийшла на вулицю, наступні шість днів жінку ніхто не бачив.

Рідні занепокоїлися відсутністю Олени і звернулися до волонтерів, які почали пошуки зниклої 29 травня. Через два дні жінку знайшли мертвою після того, як поліцейські переглянули записи з камер спостереження біля лікарні.

Жінка лежала в так званій зеленій зоні – близько 100 метрів від входу в лікарню, цю територію часто прибирають співробітники медустанови.

Проте, за шість днів тіло померлої так ніхто і не не помітив.

Правоохоронці займаються перевіркою обставин інциденту, також проводиться службове розслідування і в лікарні на предмет того, чи можна було відпускати пацієнтку додому.

[ + – ] Подія в Сиктивкарі

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А на Прикарпатті жінка з коронавірусом померла в машині "швидкої", оскільки в лікарнях не виявилося місць.

Також повідомлялося, що в Харкові породілля померла в пологовому будинку №2 через ускладнення коронавірусної хвороби. За словами її чоловіка, медики упустили момент, коли породіллі стало не вистачати кисню.