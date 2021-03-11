На Прикарпатье женщина с коронавирусом умерла в машине "скорой", поскольку в больницах нет мест

Машины "скорых", по словам мэра Ивано-Франковска, привозят людей к больнице и ждут несколько часов, чтобы для пациента нашли место.

В Ивано-Франковской области женщина с COVID-19 умерла в скорой помощи, пока ее возили между больницами, в которых не находили для нее мест. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает "Суспільне".

"Был случай, что женщину увезли в Заболотов, там не было места. Повезли в Коломыю, там тоже отказали. Женщину увезли в Калуш, и она умерла по дороге. Не надо закрывать глаза на такие проблемы, в этой ситуации надо действовать", — говорит мэр.

В свою очередь, директор Заболотовской больницы Игорь Палийчук рассказал, что женщину не приняли из-за отсутствия кислорода.

"Это была наша скорая, они приехали утром, а мы открылись около 16-ти. Утром у нас внизу еще доделывали кислород, мы были еще неоткрытые. У нас кислород еще не был подключен, не было его в палатах. Поэтому женщину повезли в сторону Франковска", — рассказал он.

Сейчас в больницах города лечат 720 пациентов с коронавирусом. Марцинкив говорит, что уже полностью заполнена Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница, городская больница №1, гинекологическое отделение родильного дома и один этаж кардиологического центра. Дополнительные места готовят развернуть в городской поликлинике № 2. По его словам, кареты скорой привозят людей в медицинские учреждения и ждут по два часа, чтобы освободилось место для пациента в больнице.

"Вчера была ситуация, когда скорые стояли под больницей на Матейко и ждали, пока освободится место. По два часа ждали, чтобы больных госпитализировали и они имели свое место. И ждут больные в тяжелой форме. В больнице вынуждены выписывать тех, кто в стабильном и среднем состоянии. Надо оказать помощь тем, кто нуждается в кислородной помощи", — рассказал мэр.

Ранее в Ивано-Франковской области установили 16 карантинных блокпостов на которых правоохранители и медики следят за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг граждан и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна. "Если ситуация будет ухудшаться, если мы будем видеть, что медицина не справляется, то, наверное, у нас не будет другого выхода, чем введение жесткого карантина такого типа, который мы уже переживали. Я бы очень этого не хотел", – отметил премьер.

Фокус разбирался, как несмотря на антирекорды по заболеваемости на западе Украины, курорт "Буковель" продолжает работать.

К середине февраля Ивано-Франковская область стала безоговорочным лидером среди регионов Украины по интенсивности распространения COVID-19. Но несмотря на всю тревожную статистику, максимум, что обсуждалось на встрече председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука с руководством курорта Буковель — закрытие баров и ресторанов, "создание специальной инфраструктуры на горнолыжных трассах и подъемниках для обеспечения соблюдения карантинных требований, соблюдение в отелях социальной дистанции и строгого масочного режима; информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях". О закрытии курорта речь на встрече не шла.