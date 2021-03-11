На Прикарпатті жінка з коронавірусом померла в машині "швидкої", оскільки в лікарнях немає місць

Машини "швидких", за словами мера Івано-Франківська, привозять людей до лікарні й чекають кілька годин, щоб для пацієнта знайшли місце.

В Івано-Франківській області жінка з COVID-19 померла в швидкій допомозі, поки її возили між лікарнями, в яких не знаходили для неї місць. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає "Суспільне".

"Був випадок, що жінку відвезли в Заболотів, там не було місця. Повезли до Коломиї, там теж відмовили. Жінку відвезли в Калуш, і вона померла по дорозі. Не треба закривати очі на такі проблеми, у цій ситуації треба діяти", — каже мер.

Зі свого боку, директор Заболотівської лікарні Ігор Палійчук розповів, що жінку не прийняли через відсутність кисню.

"Це була наша швидка, вони приїхали вранці, а ми відкрилися приблизно о 16-ій. Вранці у нас внизу ще дороблювали кисень, ми були ще невідкриті. У нас кисень ще не був підключений, не було його в палатах. Тому жінку повезли в сторону Франківська", — розповів він.

Зараз у лікарнях міста лікують 720 пацієнтів із коронавірусом. Марцінків каже, що вже повністю заповнена Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня, міська лікарня №1, гінекологічне відділення пологового будинку й один поверх кардіологічного центру. Додаткові місця готуються розгорнути в міській поліклініці №2. За його словами, карети швидкої привозять людей до медичних установ і чекають по дві години, щоб звільнилося місце для пацієнта в лікарні.

"Вчора була ситуація, коли швидкі стояли під лікарнею на Матейка і чекали, поки звільниться місце. По два години чекали, щоб хворих госпіталізували і вони мали своє місце. І чекають хворі у важкій формі. У лікарні змушені виписувати тих, хто в стабільному і середньому стані. Треба надати допомогу тим, хто потребує кисневої допомоги", — розповів мер.

Раніше в Івано-Франківській області встановили 16 карантинних блокпостів на яких правоохоронці та медики стежать за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадян і за необхідності перевіряють документи. У разі фіксування ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних установ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що третя хвиля коронавірусу, яка вже почалася, може привести до введення чергового локдауну. "Якщо ситуація погіршуватиметься, якщо ми будемо бачити, що медицина не справляється, то, напевно, у нас не буде іншого виходу, ніж введення жорсткого карантину такого типу, який ми вже переживали. Я б дуже цього не хотів", — зазначив прем'єр .

Фокус розбирався, як незважаючи на антирекорди із захворюваності на заході України, курорт "Буковель" продовжує працювати.

До середини лютого Івано-Франківська область стала беззаперечним лідером серед регіонів України за інтенсивністю поширення COVID-19. Але незважаючи на всю тривожну статистику, максимум, що обговорювалося на зустрічі голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука з керівництвом курорту Буковель — закриття барів і ресторанів, "створення спеціальної інфраструктури на гірськолижних трасах і підйомниках для забезпечення дотримання карантинних вимог, дотримання в готелях соціальної дистанції і суворого масочного режиму; інформування відпочивальників про карантинні заходи". Про закриття курорту на зустрічі не йшлося.