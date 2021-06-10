В Госпогранслужбе рассказали, можно ли въехать в Украину без теста или привившись "Спутником V"

Последние пару дней на границе стало больше людей, которые пытаются попасть в страну, получив российскую прививку.

В Государственной пограничной службе рассказали, могут ли люди, которые получили прививку от коронавируса "Спутник V" въехать в Украину. Об этом сообщает пресс-центр службы.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сообщается, что последние несколько дней в пунктах пропуска наблюдаются случаи, когда иностранцы, получившие прививку российским "Спутником V", пытаются попасть на территорию Украины. Но таким гражданам попасть в страну нельзя, вакцина не входит в список вакцин, разрешенных ВОЗ.

Список разрешенных вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ:

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca

Covishield

Janssen

Moderna

Sinopharm

Sinovac

Въехать в Украино можно, если предоставить результаты негативного ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до поездки.

Также следует иметь документ, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Он должен быть заполнен на английском языке. В нем должно быть: полное имя и фамилия, дата рождения, гражданство, подпись пациента, номер документа, который удостоверяет личность. Название вакцины, дата ввода, название производителя и серию. Также подпись и печать врача, который проводил вакцинацию.

Напомним, Лукашенко анонсировал пункты вакцинации "Спутником V" на границе с Украиной. Также боевики на Донбассе проводят вакцинацию российской прививкой.