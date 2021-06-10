У Держприкордонслужбі розповіли, чи можна в'їхати в Україну без тесту пщепившись "Супутником V"

Останні кілька днів на кордоні стало більше людей, які намагаються потрапити в країну, отримавши російське щеплення.

У Державній прикордонній службі розповіли, чи можуть люди, які отримали щеплення від коронавірусу "Супутник V" в'їхати в Україну. Про це повідомляє прес-центр служби.

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Повідомляється, що останні кілька днів в пунктах пропуску спостерігаються випадки, коли іноземці, які отримали щеплення російським "Супутником V", намагаються потрапити на територію України. Але таким громадянам потрапити в країну не можна, вакцина не входить в список вакцин, дозволених ВООЗ.

Список дозволених вакцин для використання у надзвичайних ситуаціях ВООЗ:

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca

Covishield

Janssen

Moderna

Sinopharm

Sinovac

В'їхати в Україну можна, якщо надати результати негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус. Він повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до поїздки.

Також потрібно мати документ, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу. Він повинен бути заповнений англійською мовою. У ньому має бути: повне ім'я та прізвище, дата народження, громадянство, підпис пацієнта, номер документа, що посвідчує особу. Назва вакцини, дата введення, назва виробника і серія. Також підпис і печатка лікаря, який проводив вакцинацію.

Нагадаємо, Лукашенко анонсував пункти вакцинації "Супутником V" на кордоні з Україною. Також бойовики на Донбасі проводять вакцинацію російським щепленням.