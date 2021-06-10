НАБУ и САП обыскивают больницы "Укрзализныци" из-за возможных манипуляций с ПЦР-тестами

Следователи подозревают, что топ-менеджмент компании завладел бюджетными деньгами в размере около 60 млн грн на предоставлении помощи ковидным больным.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещениях железнодорожных больниц "Укрзализныци" в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре. Об этом сообщает Telegram-канал НАБУ.

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Следователи предполагают, что руководство госкомпании завладело бюджетными средствами в особо крупных размерах во время реализации Программы медицинских гарантий оказания медицинских услуг "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, спровоцированной коронавирусом SARS-CoV-2". Речь идет о сумме 59 933 926 гривен, которые больницы получили от Национальной службы здоровья Украины.

Якобы совершенные уголовные правонарушения квалифицировали по ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Расследование начато еще 1 апреля.

Следует отметить, что в самих больницах обыски не проводятся, речь идет об их административных помещениях. Потому на оказание медпомощи пациентам они никак не влияют.

В свою очередь, пресс-служба "Укрзализныци" сообщает, что компания способствует следственным действиям, предоставив доступ ко всем запрошенным помещениям. Также в компании отмечают, что обыски ведутся из-за подозрения должностных лицы в закупке ПЦР-тестов по завышенным ценам в период с сентября по декабрь 2020 года.

Напомним, ранее Национальная полиция провела обыски в "Укрзализныце" (УЗ) в рамках уголовного дела о возможных растратах при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие считает, что их закупка в 2019–2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.

Также Государственное бюро расследований (ГБР) 8 апреля провело обыск в центральном офисе УЗ. Обыски якобы проводили в кабинете члена наблюдательного совета компании Адомаса Аудицкаса из-за его возможной причастности к незаконному ввозу в Украину вагонов из России.