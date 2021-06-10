НАБУ і САП обшукують лікарні "Укрзалізниці" через можливі маніпуляції з ПЛР-тестами

Слідчі підозрюють, що топ-менеджмент компанії заволодів бюджетними грошима в розмірі близько 60 млн грн на надання допомоги ковідним хворим.

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки в приміщеннях залізничних лікарень "Укрзалізниці" в Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. Про це повідомляє Telegram-канал НАБУ.

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Слідчі припускають, що керівництво держкомпанії заволоділо бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час реалізації Програми медичних гарантій надання медичних послуг "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спровокованою коронавірусом SARS-CoV-2". Йдеться про суму 59 933 926 гривень, які лікарні отримали від Національної служби здоров'я України.

Нібито скоєні кримінальні правопорушення кваліфікували за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Розслідування розпочато ще 1 квітня.

Варто зазначити, що в самих лікарнях обшуки не проводяться, мова йде про їхні адміністративні приміщення. Тому на надання медичної допомоги пацієнтам вони ніяк не впливають.

У свою чергу, пресслужба "Укрзалізниці" повідомляє, що компанія сприяє слідчим діям, надавши доступ до всіх замовлених приміщень. Також у компанії зазначають, що обшуки ведуться через підозри посадових облич у закупівлі ПЛР-тестів за завищеними цінами в період з вересня по грудень 2020 року.

Нагадаємо, що раніше Національна поліція провела обшуки в "Укрзалізниці" (УЗ) в рамках кримінальної справи про можливі розтрати при закупівлі мастил і мастильних матеріалів. Зокрема, слідство вважає, що їх закупівля у 2019-2021 роках здійснювалася за цінами, вищими за ринкові.

Також Державне бюро розслідувань (ДБР) 8 квітня провело обшук у центральному офісі УЗ. Обшуки нібито проводили в кабінеті члена наглядової ради компанії Адомаса Аудіцкаса через його можливу причетність до незаконного ввезення в Україну вагонів з Росії.