Нацсовет запретил вещание на территории Украины канала "Беларусь 24"

Мониторинг выявил в эфире элементы разжигания национальной розни и трансляцию фильмов с запрещенными в Украине актерами.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания запретил провайдерам ретранслировать государственный белорусский канал "Беларусь 24" на территории Украины.

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Об этом говорится на сайте регулятора.

Соответствующее решение было утверждено 10 июня.

По данным регулятора, поводом для запрета на ретрансляци госканала "Беларусь 24" стали размещение в эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности нашей страны.

"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", — подчеркнул член Нацсовета Максим Оноприенко.

В частности, в эфире транслировались передачи с участием Олега Газманова, Бориса Щербакова и Ольги Кормухиной. Более того, в эфире госканала "Беларусь 24" звучали пренебрежительные высказывания в адрес батальона "Донбасс", который в составе Нацгвардии воюет на Донбассе на фоне российской агрессии.

Мониторинг также зафиксировал в эфире "Беларусь 24" элементы разжигания национальной розни, из-за чего Нацсовет принял решение об изъятии белорусского госканала из перечня разрешенных для ретрансляции на территории Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что Украина пригрозила Беларуси новыми санкциями. В МИД Украины заявили, что если хоть один белорусский самолет окажется на территории Крыма, то Киев подготовит новый пакет санкций.

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