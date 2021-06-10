Нацрада заборонила мовлення на території України каналу "Білорусь 24"

Моніторинг зафіксував в ефірі елементи розпалювання національної ворожнечі й трансляцію фільмів із забороненими в Україні акторами.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила провайдерам ретранслювати державний білоруський канал "Білорусь 24" на території України.

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Про це йдеться на сайті регулятора.

Відповідне рішення було затверджене 10 червня.

За даними регулятора, приводом для заборони на ретрансляцію держканалу "Білорусь 24" стало розміщення в ефірі аудіовізуальних творів, заборонених для демонстрації на території України, і фільмів за участю акторів, внесених Міністерством культури й інформаційної політики до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці нашої країни.

"Деякий час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, так це міжнародна версія, очевидно, вони на це звертали увагу. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення", — підкреслив член Нацради Максим Онопрієнко.

Зокрема, в ефірі транслювалися передачі за участю Олега Газманова, Бориса Щербакова й Ольги Кормухіної. Більш того, в ефірі держканалу "Білорусь 24" звучали зневажливі висловлювання на адресу батальйону "Донбас", який в складі Нацгвардії воює на Донбасі на тлі російської агресії.

Моніторинг також зафіксував в ефірі "Білорусь 24" елементи розпалювання національної ворожнечі, через що Нацрада ухвалила рішення про вилучення білоруського держканалу з переліку дозволених для ретрансляції на території України.

Раніше Фокус розповідав, що Україна пригрозила Білорусі новими санкціями. В МЗС України заявили, що якщо хоч один білоруський літак опиниться на території Криму, то Київ підготує новий пакет санкцій.

Також Фокус повідомляв, що Україна ввела санкції проти Білорусі після затримання Романа Протасевича. За рішенням РНБО, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю та заборонила білоруським літакам входити в український повітряний простір.