Полиция раскрыла мошенников, отобравших имущество на 4 млн грн у пенсионерки из Ровно

Злоумышленники присвоили четыре земельных участка, жилой дом и новостройку при помощи фальшивых документов, считает следствие.

В Ровенском районе правоохранители передали в суд дело о мошенничестве на 4 миллиона гривен, жертвой которого стала украинская пенсионерка. Подробности раскрыла пресс-служба Национальной полиции.

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По данным следствия, 49-летняя женщина из Запорожской области, ее 42-летний знакомый и еще один неизвестный пока человек при помощи поддельных документов зарегистрировали фирму и завладели имуществом 70-летней жительницы Ровно, а именно: четырьмя земельными участками, жилым домом и новостройкой. Общий ущерб составил 4 085 615 гривен и в шестьсот раз превысил необлагаемый минимум доходов граждан в Украине.

Правоохранители расследовали дело о завладении чужим имуществом в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору путем злоупотребления доверием. Они собрали достаточно улик и передали материалы в суд вместе с обвинительным актом в отношении уроженки Запорожской области. 42-летний фигурант дела сейчас оспаривает подозрение в апелляционном суде, а третьего соучастника ищут в рамках отдельного производства.

За упомянутое преступление против пенсионерки предполагаемым мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как отметила пресс-служба, пожилой возраст жертвы станет для них отягчающим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом врачей выманили у пенсионеров более 150 тысяч гривен. Они представлялись родственниками, которым срочно нужны деньги на операцию.

В Харькове мошенники отбирали квартиры у пенсионеров под видом соцслужб. Они втирались в доверие к жертвам, чтобы получить документы на жилье и образцы почерка.

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