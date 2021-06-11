Поліція розкрила шахраїв, які відібрали майно на 4 млн грн у пенсіонерки з Рівного

Зловмисники привласнили чотири земельні ділянки, житловий будинок і новобудову за допомогою фальшивих документів, вважає слідство.

У Рівненському районі правоохоронці передали до суду справу про шахрайство на 4 мільйони гривень, жертвою якого стала українська пенсіонерка. Подробиці розкрила пресслужба Національної поліції.

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За даними слідства, 49-річна жінка із Запорізької області, її 42-річний знайомий і ще одна невідома поки людина за допомогою підроблених документів зареєстрували фірму і заволоділи майном 70-річної мешканки Рівного, а саме: чотирма земельними ділянками, житловим будинком і новобудовою. Загальний збиток склав 4 085 615 гривень і в шістсот разів перевищив неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні.

Правоохоронці розслідували справу про заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, вчинене групою осіб за попередньою змовою шляхом зловживання довірою. Вони зібрали достатньо доказів і передали матеріали до суду разом з обвинувальним актом щодо уродженки Запорізької області. 42-річний фігурант справи зараз оскаржує підозру в апеляційному суді, а третього співучасника шукають у межах окремого провадження.

За згаданий злочин проти пенсіонерки імовірним шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як зазначила прес-служба, похилий вік жертви стане для них обтяжливою обставиною.

Раніше повідомлялося, що шахраї під виглядом лікарів виманили у пенсіонерів понад 150 тисяч гривень. Вони представлялися родичами, яким терміново потрібні гроші на операцію.

У Харкові шахраї відбирали квартири у пенсіонерів під виглядом соцслужб. Вони втиралися в довіру до жертв, щоб отримати документи на житло і зразки почерку.

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