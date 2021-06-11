В Жмеринке два подростка украли трубу для подачи кислорода в больнице (видео)

Ворам очень повезло, что в системе не было кислорода, иначе бы она взорвалась, утверждают полицейские.

В городе Жмеринка Винницкой области двух школьников подозревают в краже трубы, которая подавала кислород в местную больницу. Об этом сообщила пресс-служба региональной полиции.

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Молодые люди срезали медную трубу на территории больницы 8 июня и попали на камеры видеонаблюдения. Полицейские при помощи системы "Безопасный город" нашли подозреваемых — подростков возрастом 13 и 16 лет. Во время допроса в присутствии родителей они признались в содеянном и заявили, что продали металл, а деньги потратили на собственные нужды.

Как рассказал начальник Жмеринского районного отдела полиции Виталия Присяжнюка, горожанам очень повезло, что труба, подключенная к системе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в момент преступления не подавала кислород. Будь она под давлением — подростки неминуемо бы пострадали от взрыва.

В отношении подозреваемых открыли уголовное производство о краже. Старшему грозит до пяти лет лишения свободы, младший же из-за возраста не будет отвечать за это преступление, однако следователь ходатайствует о принятии воспитательных мер.

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