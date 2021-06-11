У Жмеринці двоє підлітків вкрали трубу для подавання кисню в лікарні (відео)

Злодіям дуже пощастило, що в системі не було кисню, інакше б вона вибухнула, стверджують поліцейські.

У місті Жмеринка Вінницької області двох школярів підозрюють у крадіжці труби, яка подавала кисень в місцеву лікарню. Про це повідомила пресслужба регіональної поліції.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Молодики зрізали мідну трубу на території лікарні 8 червня і потрапили на камери відеоспостереження. Поліцейські за допомогою системи "Безпечне місто" знайшли підозрюваних — підлітків віком 13 та 16 років. Під час допиту в присутності батьків вони зізналися у скоєному та заявили, що продали метал, а гроші витратили на власні потреби.

Як розповів начальник Жмеринського районного відділу поліції Віталій Присяжнюк, містянам дуже пощастило, що труба, підключена до системи апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), на момент злочину не подавала кисень. Якби вона була під тиском — підлітки неминуче б постраждали від вибуху.

Проти підозрюваних відкрили кримінальне провадження про крадіжку. Старшому загрожує до п'яти років позбавлення волі, молодший же через вік не відповідатиме за цей злочин, однак слідчий клопоче про вживання виховних заходів.

Раніше в Києві з мосту зістрибнув підліток, чиї батьки померли через коронавірус. Медики госпіталізували 15-річного Дениса Родікова, проте вже наступного дня його серце зупинилося, не витримавши важких травм.

У Київській області дівчинка-підліток застрелила товариша, щоб зробити фото для соцмереж. Група школярів після складання ЗНО заглянули в гості до товариша й знайшли пневматичну рушницю, ігри з якою обернулися трагедією.

Поліція почала перевірку після побиття підлітків патрульними в Києві. Очевидці зняли на камеру, як правоохоронці грубо обшукували молодика і наносили удари по його голові.