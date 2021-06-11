Собирали на безбедную старость: на Полтавщине пенсионерки попались на торговле наркотиками

На счету одной из женщин полиция обнаружила почти 660 тысяч гривен.

В городе Лубны Полтавской области 73-летняя жительница и ее 72-летняя сообщница активно торговали наркотиками, пока их деятельность не разоблачили правоохранители, сообщили в ГУ Нацполиции Полтавской области.

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Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью полиции области и следователи Лубенского райотдела полиции установили, что старшая из пенсионерок наладила сбыт психотропных веществ среди наркозависимых лиц, а продавать наркотики ей активно помогала подруга 1949 года рождения.

По словам начальника Лубенского районного отдела полиции Дмитрия Майбороды, во время санкционированных обысков по месту жительства фигуранток расследования правоохранители нашли и изъяли готовые к продаже пакетики с наркотиками и таблетками, деньги, мобильные телефоны, деньги и другие вещественные доказательства, которые отправили на экспертизу.

Кроме того выяснилось, что на имя 73-летней пенсионерки в банке открыт счет, сумма на котором достигает уже почти 660 тысяч гривен. Как отмечают в полиции, эти деньги женщина заработала на покупке и перепродаже наркотиков.

[ + – ] Кроме наркотиков полицейские нашли и немаленькую сумму наличными Фото: ГУ Нацполиции в Полтавской области

Она уже задержана, и ей сообщено о подозрении по нескольким статьям, среди которых – незаконное производство, изготовление и хранение наркотиков, покупка психотропных веществ и дальнейшая их перепродажа, торговля наркотиками. В качестве меры пресечения женщине выбрали содержание под стражей.

Ее сообщница также уведомлена о подозрении в совершении нескольких преступлений.

Собранные материалы досудебного расследования направлены в суд с обвинительным актом в отношении обоих лубенчанок. Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Тем временем в Одессе задержали капрала полиции, которая торговала наркотиками, воруя их из камеры хранения вещественных доказательств.