Збирали на безбідну старість: на Полтавщині пенсіонерки попалися на торгівлі наркотиками

На рахунку однієї з жінок поліція виявила майже 660 тисяч гривень.

У місті Лубни Полтавської області 73-річна мешканка і її 72-річна спільниця активно торгували наркотиками, поки їхню діяльність не викрили правоохоронці, повідомили в ГУ Нацполіції Полтавської області.

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Співробітники управління по боротьбі з наркозлочинністю поліції області та слідчі Лубенського райвідділу поліції встановили, що старша з пенсіонерок налагодила збут психотропних речовин серед наркозалежних осіб, а продавати наркотики їй активно допомагала подруга 1949 року народження.

За словами начальника Лубенського районного відділу поліції Дмитра Майбороди, під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранток розслідування правоохоронці знайшли та вилучили готові до продажу пакетики з наркотиками і таблетками, гроші, мобільні телефони, гроші та інші речові докази, які відправили на експертизу.

Крім того, з'ясувалося, що на ім'я 73-річної пенсіонерки в банку відкрито рахунок, сума на якому досягає вже майже 660 тисяч гривень. Як зазначають у поліції, ці гроші жінка заробила на покупках і перепродажах наркотиків.

[ + – ] Крім наркотиків, поліцейські знайшли і немаленьку суму готівкою Фото: ГУ Нацполіціі в Полтавській області

Вона вже затримана, і їй повідомлено про підозру за кількома статтями, серед яких — незаконне виробництво, виготовлення і зберігання наркотиків, покупка психотропних речовин і подальший їх перепродаж, торгівля наркотиками. У ролі запобіжного заходу жінці вибрали утримання під вартою.

Її спільниця також повідомлена про підозру у скоєнні кількох злочинів.

Зібрані матеріали досудового розслідування направлено до суду з обвинувальним актом щодо обох лубенчанок. Санкція статей передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

Тим часом в Одесі затримали капрала поліції, яка торгувала наркотиками, крадучи їх з камери зберігання речових доказів.