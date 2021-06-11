В Киеве обвалился балкон, на котором мужчина выращивал клубнику (фото)

Житель столицы устроил "грядку" в многоэтажке, однако крыша балкона не выдержала веса почти тонны земли.

В Дарницком районе столицы на улице Архитектора Вербицкого обвалилась крыша балкона, расположенного на шестом этаже.

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Как информирует в пятницу, 11 июня пресс-служба КГГА, конструкция балкона не выдержала веса импровизированного огорода, который развел его владелец.

Житель столицы прикрепил к крыше балкона тросы, которые должны были удерживать тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей.

На такой "грядке" киевлянин решил выращивать клубнику. Однако, 10 июня потолок балкона не выдержал веса почти тонны земли и обвалился.

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Сегодня спасатели провели демонтаж самодельной пристройки и разрушенной крыши балкона.

[ + – ] Балкон [ + – ] Обрушившийся балкон [ + – ] Балкон в Киеве [ + – ] Балкон в многоэтажке

"Мы еще раз стали свидетелями того, что чрезвычайные события и ситуации в нашем городе случаются из-за человеческого фактора. Обращаюсь к киевлянам с просьбой быть ответственными владельцами имущества", – заявил в связи с происшествием директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Напомним, в апреле в Киеве, в 9-этажном доме обрушилось сразу несколько балконов.

Также сообщалось, что в одной из киевских многоэтажек наблюдательные жители увидели на балконе скульптуру, внешне напоминающую древнеегипетский саркофаг.

Фокус писал о том, что киевлянам сообщили о новых нормах, согласно которым оформлять свою часть фасада здания будет слишком дорого.