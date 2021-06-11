У Києві обвалився балкон, на якому чоловік вирощував полуницю (фото)

Житель столиці влаштував "грядку" в багатоповерхівці, однак, дах балкона не витримав ваги майже тонни землі.

У Дарницькому районі столиці на вулиці Архітектора Вербицького обвалився дах балкона, розташованого на шостому поверсі.

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Як інформує в п'ятницю, 11 червня пресслужба КМДА, конструкція балкона не витримала ваги імпровізованого городу, який розвів його власник.

Житель столиці прикріпив до даху балкона троси, які повинні були утримувати важку навісну конструкцію, наповнену землею.

На такій "грядці" киянин вирішив вирощувати полуницю. Однак, 10 червня стеля балкона не витримала ваги майже тонни землі й обвалилася.

На щастя, постраждалих у результаті події немає. Сьогодні рятувальники провели демонтаж саморобної прибудови і зруйнованого даху балкона.

[ + – ] Балкон [ + – ] Балкон, що обрушився [ + – ] Балкон у Києві [ + – ] Балкон у багатоповерхівці

"Ми ще раз стали свідками того, що надзвичайні події і ситуації в нашому місті трапляються через людський фактор. Звертаюся до киян з проханням бути відповідальними власниками майна", — заявив у зв'язку з подією директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Нагадаємо, у квітні в Києві в 9-поверховому будинку обвалилося відразу кілька балконів.

Також повідомлялося, що в одній з київських багатоповерхівок спостережливі жителі побачили на балконі скульптуру, що ззовні нагадує давньоєгипетський саркофаг.

Фокус писав про те, що киянам повідомили про нові норми, згідно з якими оформляти свою частину фасаду будівлі буде занадто дорого.