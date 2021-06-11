Мирон Павлович. В Черновцах коммунальщики приняли на работу кота (фото)

Теперь местное КП публикует посты в социальных сетях от имени кота, чем смягчает негатив со стороны недовольных его работой горожан.

В Черновцах сотрудники городского коммунального предприятия "Черновцытеплокомунэнерго" приютили бездомного кота, дав ему кличку Мирон Павлович. Животное уже стало объектом внимания журналистов со всей Украины.

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Последние несколько публикаций на Facebook-странице предприятия, отвечающего за отопление в домах Черновцов, сделаны как бы от лица Мирона Павловича. В первом из них кот рассказывает о своей истории.

"Мне было всего несколько дней когда осенью я оказался выброшенным на улицу. Там было холодно и страшно. Я боялся, что моя жизнь будет недолгой… Но добрые люди подобрали меня, отогрели и поселили в месте, где что-то постоянно горел и шумело. Позже я узнал, что это была котельная, а спасли меня ее сотрудники", – утверждает "кот".

После его подобрали сотрудники предприятия. Сначала все было хорошо, но потом в жизни Мирона случилась еще одна драматическая история.

"Следующей весной, из-за первой любви, у меня случилась трагедия, — делится кот. — Когда я шел к своей подружке, кто-то выстрелил в меня и повредил хребет".

Мирону Павловичу понадобилась операция. На нее собирали деньги в том числе с помощью волонтеров. К счастью, кота смогли спасти, и теперь он живет в кабинетах городского КП.

[ + – ] Мирон Павлович на рабочих папках: "Часто подсказываю, где найти нужный документ" Фото: МКП "Чернівцітеплокомуненерго"

От имени кота сотрудники предприятия публикуют статистическую информацию, благодаря чему под публикациями нередко появляются восторженные комментарии любителей животных. Даже негативные комментарии благодаря коту становятся менее радикальными.

[ + – ] Мирон Павлович стал почти официальным пресс-секретарем КП Фото: МКП "Чернівцітеплокомуненерго"

Как сообщалось ранее, в Австралии жестоким людям пожизненно запретили держать животных. За последние два года в стране произошло несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными, которые в определенной мере и повлияли на принятие соответствующего закона.

В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, и в судебной практике уже есть случаи, когда тех, кто издевался над ними, приговорили к реальным тюремным срокам. Так, житель Полтавщины получил 6 лет за издевательство над котом. А в Северодонецке мужчина предстал перед судом за жестокое обращение с собакой.