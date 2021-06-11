Мирон Павлович. В Черновцах коммунальщики приняли на работу кота (фото)
Теперь местное КП публикует посты в социальных сетях от имени кота, чем смягчает негатив со стороны недовольных его работой горожан.
В Черновцах сотрудники городского коммунального предприятия "Черновцытеплокомунэнерго" приютили бездомного кота, дав ему кличку Мирон Павлович. Животное уже стало объектом внимания журналистов со всей Украины.
Последние несколько публикаций на Facebook-странице предприятия, отвечающего за отопление в домах Черновцов, сделаны как бы от лица Мирона Павловича. В первом из них кот рассказывает о своей истории.
"Мне было всего несколько дней когда осенью я оказался выброшенным на улицу. Там было холодно и страшно. Я боялся, что моя жизнь будет недолгой… Но добрые люди подобрали меня, отогрели и поселили в месте, где что-то постоянно горел и шумело. Позже я узнал, что это была котельная, а спасли меня ее сотрудники", – утверждает "кот".
После его подобрали сотрудники предприятия. Сначала все было хорошо, но потом в жизни Мирона случилась еще одна драматическая история.
"Следующей весной, из-за первой любви, у меня случилась трагедия, — делится кот. — Когда я шел к своей подружке, кто-то выстрелил в меня и повредил хребет".
Мирону Павловичу понадобилась операция. На нее собирали деньги в том числе с помощью волонтеров. К счастью, кота смогли спасти, и теперь он живет в кабинетах городского КП.
От имени кота сотрудники предприятия публикуют статистическую информацию, благодаря чему под публикациями нередко появляются восторженные комментарии любителей животных. Даже негативные комментарии благодаря коту становятся менее радикальными.
Как сообщалось ранее, в Австралии жестоким людям пожизненно запретили держать животных. За последние два года в стране произошло несколько вопиющих случаев жестокого обращения с животными, которые в определенной мере и повлияли на принятие соответствующего закона.
В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, и в судебной практике уже есть случаи, когда тех, кто издевался над ними, приговорили к реальным тюремным срокам. Так, житель Полтавщины получил 6 лет за издевательство над котом. А в Северодонецке мужчина предстал перед судом за жестокое обращение с собакой.